(الشخصية المسالمة):هي تلك الشخصية التي تمُر عليك كطيف عابر، والشخص المسالم هو إنسان هادئ لا يرتكب في العادة الحماقات، ويأخد كل الأمور، والمواقف، والكلمات، وردّات الفعل بشكل مسالم تماماً، فهو يقدّم دائماً حُسن النية للأشخاص سواءً كانوا يستحقون أو لا يستحقون!وقد يبدو لك هذا الشخص رائعاً، لكن (السلمية) قد تأخذ مجرى آخر أو تتحور لأشياء أخرى كالضعف والتخاذل والجبن والسلبية.(الشخصية المُضحية):هي الشخصية التي تبحث دائماً عن إرضاء الآخرين، ولا تستطيع أن ترفض طلباتهم، وإذا رفضوها يشعرون دائماً بتأنيب الضمير!فهم يعطون بلا حدود ودون أن ينتظروا منك مقابلاً، وقد يضحّون في بعض الأحيان بأشياء غالية في سبيل ناس (رخيصة) لا تستحق هذا العطاء!هؤلاء الأشخاص لديهم مشكلة في تقدير أنفسهم وإعطائها حقها، فالعلاقات لا يجب أن تكون قائمة على عطاء طرف واحد فقط، بل يجب أن يكون التقدير والاهتمام متبادلاً.(الشخصية الأنانية):هي التي تسير دائماً على مبدأ (أنا ومن بعدي الطوفان)، فالشخص الأناني لا يحب إلا نفسه، ولا يفكر إلا في نفسه، ولا يهمه من حوله، ولا يراعي إطلاقاً مشاعر الآخرين، ولا يحسب حساباً لأي شخص مهما كانت صلة قرابته به، فهو يسعى دائماً إلى تحقيق رغباته حتى لو كان ذلك على حساب الآخرين.(الشخصية الراقية):هي تلك الشخصية التي تفرض احترامها أينما حَلّت وكانت، وتعرف تماماً حق نفسها وتقدّرها ولا تسمح لأحد أن يتطاول عليها أو ينزلها في غير منزلها الذي تستحقه.فالشخص الراقي يعرف حدوده ولا يتطاول على الآخرين، ويكون لبقاً جداً في حديثه وطريقة تعامله مع الناس، فهو يعرف مكارم الأخلاق، فلا يؤذي أحداً ولا يفجر في الخصومة وإن اختلف مع الطرف الآخر يحفظ احترامه ويبقي الود في اختلاف الرأي ولا يفسده، ودائماً ما يكون للشخص الراقي بصمة جميلة في حياة كل من يمر به ويعرفه.(الشخصية الخسيسة):صاحب هذه الشخصية من النوع الذي يأخذ ولا يعترف أنه أخذ، بالضبط مثل جهنم {يوم نقول لجهنم هل امتلأتِ وتقول هل من مزيد}.فالشخص الخسيس هو الذي يعتقد أن على الآخرين دائماً إعطاءه دون أن يكون لزاماً عليه شكرهم، وهو الذي لا يقدّر ثمن تضحياتك ولا وقفاتك معه، وينسى لك كل جميل ومعروف، ويمحو أيامكما الجميلة معاً، ويبيع عشرتكما عند أول (مطب) أو عثرة تواجه علاقتكما أيّاً كان نوعها، فالخسيس لا صاحب له.(الشخصية المُتسامحة):هي تلك الشخصية التي تسامح الآخرين دائماً، وتلتمس لهم الأعذار حتى لو لم تجد لهم عذراً لصنعته.أصحاب هذه الشخصية ناس طيبون جداً، هادئون، متزنون، ولديهم القدرة على الصبر وكتم الغضب والتعاطف مع الآخرين والتأثر بهم، لكنهم مع الأسف لا يتعلمون من أخطائهم بسبب طيبتهم أو (سذاجتهم) الزائدة مع الناس، وفي بعض المواقف قد تغلب عليهم طيبتهم، فتجر عليهم المشاكل وتقع جميعها فوق رؤوسهم !(الشخصية السامة):هي أخطر أنواع الشخصيات؛ لأنها تبث السُم في حياتنا، فالشخص السام شخص مخادع يظهر نفسه بصورة مثالية، ولكن مع الوقت تظهر أنيابه، فقد يمثّل عليك دور الصديق الصدوق وهو في قرارة نفسه يسعى إلى (خراب بيتك)!فهو لا يبحث إلا عن منفعته الخاصة، ولا يعرف السعادة ويخشاها، ويرى العالم بصورة بشعة وقاتمة ويفسر كل ما يحدث بطريقة مبالغة في السلبية والسوداوية.ودائماً ما يشحنك بالطاقة السلبية، ويتجسّس عليك ويبحث عن الصدارة بالقوة أو حتى بالمكر والإيذاء، والسام لا يرى أبعد من أنفه.لذا احذروا منهم لأن هؤلاء لا يشدُونكم إلا إلى أسفل السافلين.(الشخصية اللئيمة):صاحب هذه الشخصية شخص نمرود بوجهين وخبيث، يظهر لك عكس ما يضمره، ويتعامل (من تحت لتحت) فقد يبتسم لك ويتحدث معك بكل لباقة ولكن في داخله عكس ذلك!فالشخص اللئيم هو شخص مهزوز ضعيف الشخصية، يظن دائماً أنه على صواب، ويبحث عن الانتقام منك بأخبث الوسائل، وليس لديه ثقة في نفسه، فيحاول الصعود على أكتافك، ويحسدك على نجاحك وهو يبتسم في وجهك ويمثّل عليك دور المسكين والمُحب والضحية.