• يمثل الجمهور السعودي حالة هي حديث المونديال، بل بات يقدم في الصحف العالمية والبرامج الرياضية على أنه أحد جماليات كأس العالم..!
• تخطّى جمهورنا حاجز التشجيع إلى التأثير، وهذا بلا شك دلالة على أننا نملك قوة ناعمة تقدم رسالتها أينما تحل.
• ولا أبالغ إذا قلت إن ثمة من كان يتمنى بقاء المنتخب السعودي أو تأهله من أجل هذا الجمهور الذي كان علامة فارقة في ليالي الدوحة.
• «كسرنا عينه» أهزوجة سعودية نعرفها -معشر السعوديين- رددها جمهورنا بعد فوزنا على الأرجنتين، وقاسم العين وكسرها ميسي..!
• هذه الأهزوجة تم توظيفها بين الجماهير كل حسب نتيجة منتخب بلاده..
• سمعتها من المكسيكي والبرازيلي والبرتغالي والأرجنتيني.... إلخ، فماذا يمكن أن نسمي هذا..؟!
• ليلة مغادرة منتخبنا عم الحزن كثيراً من المواقع في الدوحة بعد أن كانت تمثل الحياة للزوار.
• ثمة من استجدى هذا الجمهور أن لا يرحل، وثمة من قال يا هكذا يكون التأثير أو فلا..!
(2)
• فرق كبير بين إعلامي يرتقي برياضة وطنه ويكون جزءاً من نهضتها وتطورها، وآخر يقتات على التأزيم بين نادٍ ونادٍ، ويعمل لحساب نادٍ ضد آخر، ويوظف من حوله لخدمة مشروعه.
• رياضتنا تستحق من يجاري نهضتها لا من يأخذها إلى أزمات تقتص منها.
(3)
• «كريستيانو رونالدو يوقع للنصر» عنوان إلى الآن لم أحصل على تفاصيله، لكن إن تم يستاهل نصير البسطاء، وأقولها نيابة عن البسطاء أمثالي.
(4)
• أتوقع وأتمنى كأس العالم للبرازيل، فمن يشاركني الأمنية قبل التوقع أهلاً به في النهائي (محفولاً مكفولاً) على حساب إبراهيم الفريان.
• ومضة:
أحلى لقا لا صار من دون ميعاد..
صدفه كذا مثل السماء يوم ترعد!
رشة مطر: ودك بهـا دوم تنعاد..
أحيّت جفاف الأرض من دون موعد.
• تخطّى جمهورنا حاجز التشجيع إلى التأثير، وهذا بلا شك دلالة على أننا نملك قوة ناعمة تقدم رسالتها أينما تحل.
• ولا أبالغ إذا قلت إن ثمة من كان يتمنى بقاء المنتخب السعودي أو تأهله من أجل هذا الجمهور الذي كان علامة فارقة في ليالي الدوحة.
• «كسرنا عينه» أهزوجة سعودية نعرفها -معشر السعوديين- رددها جمهورنا بعد فوزنا على الأرجنتين، وقاسم العين وكسرها ميسي..!
• هذه الأهزوجة تم توظيفها بين الجماهير كل حسب نتيجة منتخب بلاده..
• سمعتها من المكسيكي والبرازيلي والبرتغالي والأرجنتيني.... إلخ، فماذا يمكن أن نسمي هذا..؟!
• ليلة مغادرة منتخبنا عم الحزن كثيراً من المواقع في الدوحة بعد أن كانت تمثل الحياة للزوار.
• ثمة من استجدى هذا الجمهور أن لا يرحل، وثمة من قال يا هكذا يكون التأثير أو فلا..!
(2)
• فرق كبير بين إعلامي يرتقي برياضة وطنه ويكون جزءاً من نهضتها وتطورها، وآخر يقتات على التأزيم بين نادٍ ونادٍ، ويعمل لحساب نادٍ ضد آخر، ويوظف من حوله لخدمة مشروعه.
• رياضتنا تستحق من يجاري نهضتها لا من يأخذها إلى أزمات تقتص منها.
(3)
• «كريستيانو رونالدو يوقع للنصر» عنوان إلى الآن لم أحصل على تفاصيله، لكن إن تم يستاهل نصير البسطاء، وأقولها نيابة عن البسطاء أمثالي.
(4)
• أتوقع وأتمنى كأس العالم للبرازيل، فمن يشاركني الأمنية قبل التوقع أهلاً به في النهائي (محفولاً مكفولاً) على حساب إبراهيم الفريان.
• ومضة:
أحلى لقا لا صار من دون ميعاد..
صدفه كذا مثل السماء يوم ترعد!
رشة مطر: ودك بهـا دوم تنعاد..
أحيّت جفاف الأرض من دون موعد.