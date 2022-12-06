• يمثل الجمهور السعودي حالة هي حديث المونديال، بل بات يقدم في الصحف العالمية والبرامج الرياضية على أنه أحد جماليات كأس العالم..!• تخطّى جمهورنا حاجز التشجيع إلى التأثير، وهذا بلا شك دلالة على أننا نملك قوة ناعمة تقدم رسالتها أينما تحل.• ولا أبالغ إذا قلت إن ثمة من كان يتمنى بقاء المنتخب السعودي أو تأهله من أجل هذا الجمهور الذي كان علامة فارقة في ليالي الدوحة.• «كسرنا عينه» أهزوجة سعودية نعرفها -معشر السعوديين- رددها جمهورنا بعد فوزنا على الأرجنتين، وقاسم العين وكسرها ميسي..!• هذه الأهزوجة تم توظيفها بين الجماهير كل حسب نتيجة منتخب بلاده..• سمعتها من المكسيكي والبرازيلي والبرتغالي والأرجنتيني.... إلخ، فماذا يمكن أن نسمي هذا..؟!• ليلة مغادرة منتخبنا عم الحزن كثيراً من المواقع في الدوحة بعد أن كانت تمثل الحياة للزوار.• ثمة من استجدى هذا الجمهور أن لا يرحل، وثمة من قال يا هكذا يكون التأثير أو فلا..!(2)• فرق كبير بين إعلامي يرتقي برياضة وطنه ويكون جزءاً من نهضتها وتطورها، وآخر يقتات على التأزيم بين نادٍ ونادٍ، ويعمل لحساب نادٍ ضد آخر، ويوظف من حوله لخدمة مشروعه.• رياضتنا تستحق من يجاري نهضتها لا من يأخذها إلى أزمات تقتص منها.(3)• «كريستيانو رونالدو يوقع للنصر» عنوان إلى الآن لم أحصل على تفاصيله، لكن إن تم يستاهل نصير البسطاء، وأقولها نيابة عن البسطاء أمثالي.(4)• أتوقع وأتمنى كأس العالم للبرازيل، فمن يشاركني الأمنية قبل التوقع أهلاً به في النهائي (محفولاً مكفولاً) على حساب إبراهيم الفريان.• ومضة:أحلى لقا لا صار من دون ميعاد..‏صدفه كذا مثل السماء يوم ترعد!‏رشة مطر: ودك بهـا دوم تنعاد..‏أحيّت جفاف الأرض من دون موعد.