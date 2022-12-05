استنزاف اللغات واختفاؤها تدريجياً أصبحا قضية تؤرق العالم، نظراً لتبعاتها الخطيرة في اندثار الهويات والتنوع الثقافي الدولي الذي تعد اللغة قاعدته الرئيسية. فقد أوضحت نشرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الصادرة ٢١ فبراير ٢٠٢٢ بعنوان «عقد لمنع اختفاء ٣ آلاف لغة»، أن من بين السبعة آلاف لغة المنطوقة حالياً بالعالم هناك (٦٧٠٠) لغة مهددة، مع احتمال اختفاء ٣ آلاف لغة قبل نهاية هذا القرن، بمعدل اختفاء لغة واحدة كل أسبوعين تقريباً.واللغة العربية تعدّ ركناً مهماً من أركان التنوع الثقافي البشري، فهي: لغة القرآن الكريم، ومن أغنى اللغات بالمفردات يتحدثها أكثر من (٤٥٠) مليون نسمة. ولترسيخ مكانتها بين اللغات العالمية، بذلت الدول العربية جهوداً على الساحة الدولية اعتزازاً منها بلغتها العظيمة. فتمكنت في ١٨ ديسمبر ١٩٧٣ من استصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٣١٩٠) باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في الجمعية العامة والهيئات الفرعية التابعة لها. كما أسّست مراكز تهدف الى نشر تعلمها في مختلف أرجاء الأرض، مثل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.وعلى الرغم من أهمية تلك الجهود الدولية، لكن اللغة العربية بحاجة ماسة لأن تنال رعاية أقوى في عقر دارها. فهي تواجه عقوقاً وجفاء من بعض أهلها، وسهاماً خارجية متعددة تسعى إلى تهميشها وتأكل وظائفها بالمجتمعات العربية، مما يخشى معه تهديد وجودها. ومن مظاهر المعاناة التي تعيشها اللغة العربية بأوطانها:تدريس مناهج التعليم باللغات الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية)، واستقطاب المدارس الدولية، ما حرم النشء من تلقي تعليمهم بلغتهم الأم.كثافة عرض البرامج والأفلام باللغات الأجنبية على وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة، خصوصاً الموجهة إلى الأطفال.اشتراطات إجادة اللغات الأجنبية للتوظيف في المؤسسات العامة والخاصة، وإغفال أهمية اشتراط التمكن من اللغة العربية كتابة وتحدثاً.الابتلاء ببعض النخب والقيادات الرسمية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأسر المتغربة، التي تتعالى على كل ما هو عربي، وتتفاخر باستخدام المصطلحات الأجنبية.تهاون الحكومات والأفراد في حماية اللغة العربية بإجازة اعتماد اللغات الأجنبية في: الندوات والمؤتمرات والمحاضرات ووسائل الإعلام والإعلانات، وتبني مسميات أجنبية للمحلات التجارية والشركات والفعاليات والمبادرات والمشروعات الخاصة والعامة. حتى بلغ حجم الازدراء للغة الأم أن تكتب المصطلحات الأجنبية بحروف عربية.غياب الأجهزة الرسمية الفاعلة المختصة بتولي مهمات حماية اللغة العربية، وانعدام الجزاءات الرادعة.محدودية المشاركات المجتمعية الفعالة لحماية اللغة الوطنية.وحيث إن اللغة هي مرتكز الهوية للشعوب وتلاحم وحدتهم، وحلقة الوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، فبدونها لن تدرك أي أمة من هي؟ ومن أين أتت؟ ولن تتمكن من تحديد مستقبل مساراتها بوضوح. وتثبت دروس التاريخ أن لا بقاء لأمة هجر أهلها لغتها. لذلك يستوجب على الدول العربية إدراك أن استمرارها مرتهن بتمسكها بلغتها العربية، فبفقدانها يضيع الدين والهوية والكيان، وتسيطر لغات وثقافات الأمم الأخرى على الأجيال القادمة وتخضعهم لتبعيتها وهيمنتها.والمملكة العربية السعودية، بما تحظى به من قيادة حكيمة ذات عزم وغيرة على الهوية العربية، جديرة بجمع شمل الأمة العربية وتوثيق تلاحمهم، من خلال صياغة مبادرة لحماية اللغة العربية وإقرارها في القمة العربية القادمة التي سوف تستضيفها الرياض. وقد يكون من المناسب أن تتضمن هذه المبادرة المقومات التالية:1. تعزيز النزعة لدى الشعوب العربية لاحترام والدفاع عن لغتهم الوطنية، وتكثيف البرامج الإعلامية الداعمة لهذا الهدف.2. إلزام المؤسسات العامة والخاصة باستخدام اللغة العربية في كافة تعاملاتها ووثائقها واتفاقياتها.3. تدريس المناهج في كافة مراحل التعليم باللغة العربية، والحد من انتشار المدارس الدولية بالوطن العربي.4. التوسع في إنتاج البرامج والأفلام الموجهة للأطفال باللغة العربية، ودبلجة البرامج والأفلام الأجنبية بالعربية قبل عرضها في وسائل الإعلام المحلية.5. اشتراط الإجادة تحدثاً وكتابة باللغة العربية عند الالتحاق بالوظائف العامة والخاصة.6. استحداث هيئات قوية لحماية اللغة العربية، على غرار هيئات مكافحة الفساد، وتسليحها بالتشريعات التي تضمن تنفيذ جزاءات رادعة على جميع المخالفات المرتكبة.7. فرض اللغة العربية كلغة رسمية ثابتة للندوات والمؤتمرات والفعاليات المقامة على الأراضي العربية.8. تعريب مسميات جميع المحلات والشركات والفعاليات والمبادرات والمشروعات القائمة بالدول العربية.9. تأسيس تنظيمات مجتمع مدني مختصة بحماية اللغة العربية، ودعم نشاطاتها.10. أخيراً، من ليس لديه ولاء وتقدير للغته الأم بإجادتها والتحدث بها، لا خير يرتجى منه لوطنه وأمته، فلا يعتمد عليه.خاتمة:من أقوال الشاعر تركي بن حميد:يا قومنا لا تكثرون العذايلأشـوف لي شق توسع رفيَّهالعمر بيد الله منشي المخايلحق على الراعي صلاح الرعيةنرد الخطر والعمر لا بد زايلعقب الخطر نشرب ركايا عذيهإن كان ما نرخي ركاب الاصايلوإلّا منازلنا غدت جاهليهالحرَ لا صكت عليه الحبايليشهر وتاتي له من الله فضية