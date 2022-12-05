• نتكئ على تجارب منحتنا القدرة على فهم الحقيقة وضدها.• نفهم إلى حد كبير المقاصد ومن خلالها نقيم ماذا يريد هؤلاء وماذا يقصد أولئك؟• قبل المشاركة في المونديال كان طموحنا الخروج من المونديال بأقل الخسائر.• ولا يمكن أن أغفل ما قلناه جميعاً قبل مباراة الأرجنتين وما توقعه المحبطون من أرقام قد تسكن شباك محمد العويس.• انتهت مشاركتنا ويفترض أن يتم التقييم وفق طرح هادئ ورزين وأن لا تأخذنا المواقف الشخصية إلى الذهاب للأشخاص على حساب الواقع.• الرياضة في هذه الحقبة مشروع دولة كبير ولا يمكن أن نتعاطى مع يحدث اليوم ما كان يحدث أمس، ومن هذا المنطلق ينبغي أن نخلع جلباب الماضي ونعيش الحاضر بكل تفاصيله.• أعرف إعلاميين وهم كثر لا يسمحون لكائن من كان الاقتراب من إدارة ناديهم حتى لو فشلت فشلا ذريعا بل يصل الأمر إلى تخوين أي كاتب منتمٍ لناديهم إذا انتقد عمل الإدارة.• أتحدث بالمطلق وفي المطلق لكي تصل الرسالة إلى من يجيد قراءة المشهد.• إقالة المسحل مطلب هاشتاق ضحكت منه وسخرت من الذين شاركوا فيه من الإعلاميين لعدة أسباب منها أن مثل هذه المطالب ولى زمنها بمعنى أن أمر البقاء أو الرحيل تحدده الجمعية العمومية وليس هاشتاقا أضف إلى ذلك أن هذا الطرح فيه جهل فاضح لمن يتبنوه.• أتمنى بعد هذا التصحيح أن لا أسمع من يقول أنت تطبل أو تجامل لاسيما وأن فقراء المعرفة إذا لم يجدوا منفذا للخروج من مأزق جهلهم ذهبوا إلى الشخصنة.• هنا الزميل سعود الصرامي يجيب على كل الأسئلة من خلال طرح سؤال يستثني فيه الهلال:(باستثناء إدارة الهلال..‏هذه إنجازات اتحاد كرة القدم برئاسة ياسر المسحل..‏بلوغ مونديال ٢٠٢٢ متصدراً مجموعته..‏بلوغ أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد غياب طويل..‏الفوز ببطولة آسيا تحت ٢٣ عاما..‏ الفوز ببطولة العرب تحت ١٩ عاما..‏الفوز ببطولة غرب آسيا تحت ٢٣ عاما..‏للمنتقدين ممكن نعرف بطولاتكم)..• بلغني يا سعود إذا أجاب أحد من المعنيين على سؤالك لكي أقول على الطريقة (الشجاع اهوه).• أخيراً: سر النجاح في الحياة أن تواجه مصاعبها بثبات الطير في ثورة العاصفة.