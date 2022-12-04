• كنت من أوائل المحذرين من انفلات الإعلام الرياضي بل ونالي بسبب تلك التحذيرات من الشتم جانب ومازلت (منتصب القامة أمشي).• ارتفع معدل التجاوزات مع وجود المساحات التي زادت الطين بلة.• وأمام هذا الانفلات وجب أن نناشد العقلاء بضرورة التدخل لإبطال أو وقف هذا السواد الذي وصل إلى مرحلة تمددت فيها الإساءات إلى أن وصلت إلى حد لا يطاق.• هنا الأمير تركي بن خالد بن فيصل يعلن من خلال حسابه في تويتر احتجاجه بل ومطالبته بتدخل الجهات المعنية لحماية سمعة المملكة من هرتلة بعض الإعلاميين.• يقول سمو الأمير: ما يُطرح في الوسط الرياضي من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي (لا يليق) بـ ⁧‫#المملكة_العربية_السعودية⁩ ولا بمقدساتها ولا بتاريخها ولا برؤيتها ولا بطموحها، وضرر ما يحصل بالوسط سيتعدى الوسط الرياضي إلى باقي المجتمع.‏• أتمنى التدخل لإيقاف صغار العقول عن هذا العبث.• جميل هذا الطرح وهذا النفس الوطني الذي أحاول أن أكون جزءا منه لإدراكي التام أن المسألة كبرت ولا ندري هل لها حل.• أسأل مع إيماني التام أن الحل سهل متى ما كانت هناك إرادة.• المساحات فيها من القبح ما يجعلها تشبه تلك التي في وسط لندن والتشبيه أردت من خلاله تأطير الواقع والتحذير منه.• الاحتدام في الإعلام الرياضي وصل إلى مرحلة تنضح بـ«الحقد» و«الشتم» و«الكذب» بل والخوض في الأعراض والأعراق والأشكال، إلى درجة تفوق التعصب الشائع بين أكثر المشجعين المراهقين طيشا.• هذا الكلام للزميل خالد الجارالله والذي أضعه ضمن سياقه التحذيري واتخذ منه مدخلاً لرفع معدل الاحتجاج ضد ما يحدث في وسطنا الإعلامي.• ومضة:ﺧﻠﻚ ﻛﺘﻮﻡ ورد ﻫﻤﻚ بـضحكة‏ﺍللّه عطا، ﻭﺍللّه أخذ، ﻭﺍللّه ﻛﺮيمِ