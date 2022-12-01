• أكاد لا أجد شخصاً يحب الرياضة إلا ويسألني: لماذا لم تحضر المونديال..؟• ولأن السؤال بات مكرراً ويطاردني أينما أحل فمن الطبيعي أن أجيب..• مثل كل الإعلاميين المتواجدين في الدوحة دعيت رسمياً من خلال برنامج المنتصف بقناة الإخبارية أنا ومن يشاركني العمل في هذا البرنامج، أضف إلى ذلك تلقيت دعوات خاصة من خلال شركات سعودية راعية، فقدمت الشكر قبل الاعتذار مع أن مثل هذه المناسبات فرصة لا تتكرر..• ولم أشأ أن أفعل مثل غيري أن أصور الدعوة وأشكر الداعي وأقدم بعدها اعتذاري..• لكن الآن وبعد أن هدأت العاصفة وكثرت الأسئلة ينبغي أن أشير إلى أنني كنت من أوائل المدعوين كما هم الزملاء المتواجدين في الدوحة، واعتذرت لأسباب تخصني، فهل وصلت الإجابة أم أن هناك أسئلة أخرى..؟!(2)• نجح الزملاء في القنوات الرياضية السعودية بقيادة الجندي المجهول (خالد الغامدي) والجندي المعلوم (غانم القحطاني) في تقديم تغطية ضخمة وفخمة من الدوحة أبدع فيها الإعداد والتقديم والمراسلون..• تغطية أكدت من خلالها قنوات الرياضية أنها تقدر فقط يجب أن تُعطى الفرصة..• أعيدوها بعد المونديال لتغطية الدوري مع القنوات الناقلة؛ لنستمتع بمخرجات شباب سعودي هزم المستحيل في المونديال، وقالوا نحن هنا..(3)لا تستفزّك «ذكريات الراحلين» !‏ما فيه أحد.. يبقى معك.. إلى الأبد‏تظاهر بــ ضحكتك.. لو قلبك حزين‏ملامحك فيها من الغربة.. «بلد»‏حاول تعيش العمْر بإحساس السنين‏عابر، وإذا مرّيت.. ما ترجع لـ أحدوإذا ذبحك الشوق، وأوجعك الحنين‏تذكّر إنّك.. ما انت وحدك من فقد.