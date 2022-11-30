ينتظر أن يشهد قطاع خدمات المياه نقلة نوعية من خلال معايير تراخيص تقديم الخدمة التي أقرها «منظم المياه» لتنظيم القطاع والعمل على رفع جودة تقديم خدمات المياه !مدير إدارة التراخيص ومراقبة الالتزام بمنظم المياه أكد أن «منظم المياه» هو الجهة المخولة لإصدار التراخيص لمقدمي خدمات المياه ووضع منهجيات لمراقبة أداء المرخص لهم، مثل الشركة السعودية لشراكات المياه وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة نقل وتقنيات المياه وشركة مرافق وبعض شركات القطاع الخاص، من خلال العديد من المؤشرات التي تغطي سلاسل الإمدادات وأهمها ضمان جودة المياه وكفاءة الاستخدام، حيث وضع المنظم ٩٢ مؤشراً لأداء مقدمي خدمات إنتاج ونقل وتوزيع ومعالجة المياه، وتتم متابعة هذه المؤشرات من خلال دليل مختص يتم تطويره وتحديثه باستمرار ليوضح الآلية والإجراءات والمستهدفات المرجوة، ويحقق تطبيق معايير الجودة !ولا بد من الإشارة هنا إلى أن وجود جهة تنظيمية مستقلة كمنظم المياه يساعد في تطوير قطاع المياه، وتنظيم عمل المرخص لهم وضمان حقوق المستفيدين، فقيام منظم مستقل بالدور الوازن في تنظيم القطاع والعلاقة بين أطراف سلسلة خدمات المياه ووصولاً إلى المستفيد النهائي، يرفع كفاءة الأداء، ويحدد عناصر قياسه، ويضمن جودة الخدمة وانتظام إسهام قطاع المياه وخدماته في استقرار وسلامة سلاسل الإمدادات !باختصار.. متابعة أداء المرخصين بتقديم خدمات المياه يضمن إمدادات المياه بشكل آمن وموثوق لصالح المستفيدين، وتكفل حقوق الجميع !