• الوطن كل الوطن اليوم على موعد مع مباراة في كرة القدم تتوحد فيها المشاعر.• جهزت الشاشات، وحددت الأماكن تحسباً للحظة لا بد من خلالها أن نفوز لنكتب التاريخ في معزل عن الحسابات.• المكسيك منتخب يحترم، لكن يجب أن لا نبالغ في احترامه حتى لا ندفع الثمن.• يقول رينارد بعد مباراة بولندا: لم ننتهِ بعد..‏ما زلنا أقوياء.. ما زلنا أحياء.. ما زلنا هنا.. لدينا 26 لاعباً ...لا بد أن نقاتل.• ويمثل هذا المدرب الشجاع القائد الذي لا يهاب المعركة أيّاً كانت، ولهذا به سننتصر.• رينارد لم يقل عندي غيابات وعندي إصابات، بل قال لدي (26) لاعباً ولا بد أن نقاتل...• يقول أحد الجمهور عندما أسمع كلام هذا المدرب أتمنى لو كنت لاعباً..• مقصد هذا المشجع تظهره المقاطع بين المدرب واللاعبين في صور محفزة تصل حد الصراخ وليس رفع الصوت فحسب..!• صراخه تحفيز، وهدوؤه عمل فني كبير أحببناه، ويجب أن نثمن دور من أبقاه إلى (2025)، يحب عمله ويعشق وطني..!• في معادلة النجاح ثمة عمل جماعي يتمثل في وزير أحبّه الجميع ورئيس اتحاد أكمل المثلث، ومن هنا يفترض أن نكون جزءاً من الشراكة، لاسيما أن إعلامنا إلى اليوم ما زال خارج هذه المعادلة..!• بعضٌ مما يستحق وزير الرياضة: أينما تكون الرياضة تجده، لا يؤمن بـ(المكاتب) الفارهة، ولا يعترف بـ(الرسميات)، ولا يحب أن يكون حوله (حملة مباخر)، ولا تحتاج إلى وسيط حتى تصل إليه. يحترم النقد الصادق ولا يهوى المدائح، معه وبه سنذهب بعيداً، ومن تمعّن في حواره مع (CNN) يدرك عن أي وزير أتحدث...!