الكل شاهد مدى التأثير الكبير الذي تركه وجود سبعة أجانب في دورينا من خلال مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم المقامة حاليًا في الدوحة، وحجم الصدى العالمي الذي تركه منتخبنا في كل مكان، وهذا يعني أن المشروع الموضوع لتطوير مستوى الدوري السعودي وبالتالي مستوى اللاعب السعودي بدأنا نجني ثماره، وحتى يكتمل هذا المشروع نحتاج لمزيد من الخطوات حتى يصبح اللاعب السعودي طرفًا رئيسًا في كل المسابقات العالمية، هذه الخطوات بالتأكيد مرتبطة بعملية تطوير الأداء الفني، وهذا لن يحدث بالشكل المناسب طالما أن اللاعب السعودي لا تأتيه عروض خارجية في أهم الدوريات العالمية، وطالما أنه لا يبحث عنها، وإن جاءت ترفض بشكل غريب، هذه النقطة تحديدًا تحتاج لمزيد من العمل والسعي وراء اهتمام الأندية الكبيرة والمتوسطة في العالم بالتعاقد مع اللاعب السعودي، دعونا ننظر لهذا الأمر من منظور وطني صرف دون أن نقحم العواطف والانتماءات في هذا الجانب.في السعودية موهوبون كثر ينتظرون الفرصة؛ وحين يرحل لاعب سعودي ويحترف خارجيًّا سيكون البديل لاعب سعودي آخر في ناديه، وبالتالي ستكون الفائدة كبيرة لكرة القدم السعودية، اليوم نحن أمام فرصة عظيمة لا يجب أن نتركها تمضي دون أن نستثمرها، بعد أن أصبحنا حديث العالم في هذه النسخة من بطولة كأس العالم، الصورة الهزيلة عن اللاعب السعودي تغيرت تمامًا بعد أن شاهد العالم "محمد العويس وسالم الدوسري وعبد الإله العمري ومحمد كنو" وغيرهم ممن برزوا في مونديال قطر.في تصوري هذه النقطة أهم من أي مكاسب في البطولة، ويجب العمل عليها قبل أن يمضي الوقت، وينسى العالم ما فعله المنتخب السعودي في الأرجنتين، فلا أحد يضمن ما سيحدث في المستقبل، وهل تتحقق لنا مستويات مثل التي شاهدناها في الدوحة، ولا أظن المسؤولين سيقعون في نفس الخطأ الذي حدث في عام ( ٩٤ م) بعد أن مثلنا منتخبنا أفضل تمثيل في تلك النسخة، وشاهد العالم بأسره المستوى الفني الذي ظهر عليه منتخبنا في حينها، لكن بعد مونديال أمريكا عاد نجوم منتخبنا لأنديتهم، ولم تكن هناك أي خطوة نحو احتراف اللاعب السعودي خارجيًّا، اليوم يجب أن تتغير النظرة، ويصبح اللاعب السعودي مطلبًا عالميًّا لكل الأندية، ولا أعتقد أن اللاعب العربي في الجزائر أو في المغرب أو في مصر أفضل من اللاعب السعودي، وكذلك على المستوى الآسيوي لا أظن أن منتخبات آسيا، وتحديدًا منتخبي اليابان وكوريا لديهم نجوم أفضل من نجوم المنتخب السعودي، وهم يلعبون في الدوريات العالمية الكبيرة، ونجوم منتخبنا ما زالوا في الدوري السعودي، رغم تفوقهم المستمر في كثير من البطولات التي يشاركون فيها!!دمتم بخير ،،،