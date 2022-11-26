الرواية الرائعة والمجازية للكاتب هوراس ماكوي في عام 1935 تدور أحداثها حول غلوريا التي تشعر أن حياتها ميؤوس منها، وقد حاولت الانتحار في الماضي مرات عدة، وخلال مسابقة الرقص التي شاركت فيها تصاب بالاكتئاب بشكل متزايد. تفقد الرغبة في العيش، وتخبر صديقها روبرت أن حياتها ميؤوس منها، وأنه من الأفضل لها أن تموت. حينها يشعر روبرت أن قتلها هو الشيء اللطيف الذي يجب القيام به وإخراجها من بؤسها وإنقاذها من التعاسة واليأس. لذلك عند اعتقاله، لم يحاول إنكار إطلاق النار، لكنه ببساطة جعل الارتباط مجازياً في إشارة إلى الممارسة العادية المتمثلة في إخراج الخيول المصابة من بؤسها حينما شاهد جدّه وهو يطلق النار على الخيل مكسورة الساق. معروف أن الناس يطلقون النار على الخيول المصابة؛ لأنه ليس من المجدي من حيث التكلفة أن يعالجوها (وربما يكون القتل الرحيم هو الخيار الأفضل).بالطبع هي قصة رمزية مظلمة للحياة، حيث تبدو في كثير من الأحيان قاسية وغير عادلة تعكس البطالة وعدم تكافؤ الفرص وانعدام المساواة وتزايد أعداد البطالة نوع من أنواع الاكتئاب. لا تتوقع أن تكون الحياة عادلة معك لأنك شخص جيد أو تعمل بجد. الحياة لها قواعدها الخاصة، فهي معقدة ومزيج من عدد لا يحصى من العذاب والمواقف المحيرة التي قد تجبر المرء دون وعي على محو كل المناسبات السعيدة التي عاشها.لأن الحياة غير عادلة لا يعني أنه يجب عليك الاستسلام والاستمرار في التساؤل عن السبب. الحياة هي سباق التعلم الذي لا ينتهي، عندما تحدث لك أشياء سيئة قد تكون فرصة لتعلم شيء جديد، لا تقارنوا أنفسكم بشخص آخر، فقط افعلوا ما بوسعكم لتكونوا سعداء. تقبل حقيقة أن السعادة ليست دائمة والحزن ليس دائماً. قد تشعر أحياناً بالرغبة في الاستسلام عندما تبدو الحياة قاسية، ومع ذلك يمكنك التغلب عليها بقبول الحقيقة والتمسك بغدٍ مفعمٍ بالأمل.