الأرجنتين صفحة وطويناها وفتحنا صفحة أخرى معنية ببولندا والمكسيك....!!هززنا كرسي كرة القدم في العالم.. نعم وأتعبنا راقص التانجو ميسي (ألف نعم)....!!كل هذا وأكثر فعلناه لكن سيظل تاريخاً ما لم نصل إلى المراد....؟ثلاث نقاط أو أربع من مباراتين تكفي الحاجة لنقلنا إلى مرحلة اشتقنا لها....!!!نعرف أن موازين القوى في كرة القدم تحكمها معايير بتنا جزءاً منها لكن علينا أن ننظر للقادم بمعيار مختلف قبل أن نهزم الأرجنتين وأجزم أن الرسالة واضحة...!!وطني الجميل وشعبه الجميل وهبهما الله قيادة تعمل دون كلل من أجل أن يظل السعودي فوق فوق.. ولهذا لا مجال أن نتنازل عن هذه المكانة التي هي منا وفينا...!!!افعلوها يا رجال (محمد) وسطروا من خلال هذا المحفل عبارات فيها من مجدك لقدام وأمجادك ورا ما يكشف الوجه الآخر لمعنى فوق هام السحب لو كنتِ ثرى...!!!خلفكم أمة ومعكم في الدوحة أمة أخرى شكلت الملمح الأكثر جمالاً في الغناء للوطن وباسم الوطن ورسمت خارطة العشق بسلام وطني (ارفع الخفاق أخضر)....!!لا عليكم.. العبوا واستمتعوا ولا تنصتوا لمن ما زالوا يعيشون على إرث فيه التعصب قتل المتعة في دواخل من باتوا جزءاً فاعلاً من هؤلاء الجهلة...!!هل أنصتم لما قال رينارد عن القادم.. قال ما يمكن أن يسمى تحذيرا عند كثيرين لكنه عند اللاعبين رسالة أخرى شكلها تحذيري ومضمونها ورقة عمل...!جاهل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في يوم فرحة الوطن فاجأنا بتغريدة عن الأهلي أشعلت في داخلي بركانا من الأسئلة بدأ بتجريد الأحرف من نقاطها وانتهى عند حقيقة تتمثل في أن صاحبنا فعلاً بطل صامت ولن أزيد....!!تساءلت في تغريدة بعد مباراة المغرب وأوكرانيا:هل لعب عبد الرزاق حمد الله....؟‏لأنني سمعت اسمه ولم أره.. فغضب ثلة من الصحب مع أن السؤال واضح وعدم فهمهم ليس ذنبي بل ذنبهم...!