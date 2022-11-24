• من كان يعتقد مجرد اعتقاد أننا في يوم من الأيام سنكسب منتخب الأرجنتين..؟!• نعم، من كان يحلم أننا في نزال عالمي سنفعل ما فعلناه ظهر الثلاثاء بميسي وفرقته التي حضرت من أجل الظفر بكأس العالم..؟!• فعلناها على مرأى ومسمع من العالم، وكسبنا ما هو أهم من عنوان عابر في صحيفة المليون قارئ، كسبنا ما يسمى في مثل هذه المناسبات قوة ناعمة أوصلتنا إلى آخر نقطة على كوكب الأرض.• على مدار ليل الثلاثاء وصباح أمس لا صوت يعلو على صوت السعودية، هي من تصدرت العناوين، ومن قيل عنها في التفاصيل: «المستحيل ليس سعودياً»..!• في دواخل هذا الانتصار رسالة لا بد أن يتم تعميمها اليوم، فهي ولعمري كانت خارطة الطريق التي وصلنا بها إلى التأكيد على أن المستحيل ليس سعودياً، وأعني هنا الأمير محمد بن سلمان قائد أمة وملهم جيل.• التّهيِئة النّفسيّة قبل بدء المونديال من القائد والمدرّب واللاعب الأساسي بعد توفيق الله في هذه المباراة وما يليها من مباريات بحول الله وقوته ⁧‫#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان⁩‏لم يطالبهم بالفوز ويتوعدهم بالويل والثبور، قال حفظه الله:‏فقط استمتعوا بهذه المباريات الثلاث بأداء جيد.• هكذا غرد الأديب والمثقف خالد الجريوي، ومضى إلى أن وصل إلى حيث يجب أن يصل..!• استمتعنا يا سمو الأمير بمنتخب أدرك أفراده ماذا تعني رسالتك.• مبروك لنا أنت يا ولي العهد، فمنك وبك ومن خلالك رمينا المستحل إلى حيث يسكن الكسالى، ولا أبالغ إذا قلت إن رسالتك هي من هزم الأرجنتين.• قدمتك الصورة في لحظة فرح فردد الشعب يا عمري يا محمد..!• ومضة:جَاك شعب(ن) ينطح الدنيا وهلْها.