الموظف، حسب التعريفات، هو: (شخص يُسند إليه عمل دائم.. يؤديه حسب اختصاصه.. منفرداً). وبالتالي، الموظفون هم: (أشخاص يسند إليهم عمل دائم.. يؤدونه كل حسب اختصاصه.. منفردين). والانفراد لا يعني العمل وحيداً، بل العمل ضمن مجموعة، ولكن بلا تناغم بينهم. هذا التعريف تحوّل إلى مفهوم ينطبق على كثير من منشآت القطاعين العام والخاص.في المقابل تماماً، يأتي مصطلح (الفريق)؛ وهو (مجموعة من الأفراد تعمل معاً لتحقيق هدف مشترك).(الهدف المشترك)؛ كرؤية واضحة، لا يتبلور إلا بعد صناعة (الفريق). فالسمة الأهم في الفريق أنه متناغم ومتحفز للإنجاز الجماعي؛ وليس للنجاح الذاتي والتفوق الشخصي قيمة.. فالقيمة العليا تصبح (نجاح الفريق ككل).كثير من الدراسات تتحدث عن الفارق بين (المجموعة) و(الفريق).. وكثير من المتخصصين تحدثوا عن تأثيرات تلك الفروقات على الأداء والإنجاز والمكاسب الكبرى التي قد تخسرها المنشأة بسبب غياب (ثقافة الفريق).كتبت إحدى المتخصصات تقول: «تم طلبي لدراسة حالة إحدى الشركات، كانت تلك الشركة قد أنشئت منذ عامين، وتأسست على أفضل الإمكانات التقنية والفنية والبشرية الموجودة في سوق العمل، ورغم ذلك، كانت منذ بدايتها القوية، في تراجع مستمر وأداء أضعف كثيراً مما كان متوقعاً لإمكاناتها العالية؛ مقارنة بمنافسيها». وتضيف: «اعتقد مجلس الإدارة أن المشكلة في المنتج ذاته، أو ربما التسويق له، أو إدارة العلاقات العامة.. أو أي إدارة أخرى».بعد دراسة كاملة لإدارات الشركة وبيئة عملها وثقافتها، وجدت أن نقطة الضعف الأساسية هي أن «الموظفين يعملون كموظفين؛ وفعلياً.. كل يقوم بعمله على أكمل وجه»، ما الضعف في ذلك؟ تقول: «.. لم يعرفوا أن سر النجاح والتفوق هو: العمل كفريق.. ولذلك، لم يعملوا على صناعة فرق عمل.. وهذا سر تراجعهم المستمر».تعريف الموظف يظل متوارثاً كالشعلة.. تحمله يد عن يد.. في حين أن العمل في العصر الحديث يقول «البقاء للفريق» وليس للموظف مهما كان متفوقاً. بلغة أكثر بساطة: النجاح للفريق. أي العمل كفريق وليس كمجموعة موظفين يقدمون عملاً أو خدمة أو منتجاً.. كلٌّ في تخصصه متفرداً؛ حتى لو كان ناجحاً على المستوى الشخصي أو على مستوى إدارته.العبارة الشهيرة «شكّلنا فريق عمل».. تُستخدم -في الغالب- لتعني: تجمُّع من عدة أفراد لإنجاز عمل ما.. أو دراسة ظاهرة ما.. أو حل مشكلة ما.. لكلٍّ منهم أولويات خاصة به قد تكون أكثر أهمية من الأولويات الموكلة للمجموعة. هنا، استخدام مصطلح فريق ليس صحيحاً؛ فهو يفتقر لـ«التناغم» بين أفراده.الفريق له مواصفات واضحة تبدأ بمهارات التعامل والتواصل والعلاقات الإنسانية الراقية.. وتنتهي بتوحيد رؤية يعمل الجميع على تحقيقها.ثقافة «فريق العمل» وصناعة تلك الثقافة هي الفارق الأوضح بين نجاح المنشأة من عدمه. لا يمكن لـ«الموظفين» مهما كانت كفاءتهم أن يصنعوا النجاح.. إذا افتقدوا لمفهوم «الفريق».