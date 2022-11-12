• كنت وما زلت أقول إن الأهلي من أكثر الأندية تضرراً من السماسرة، ولدي من الأدلة ما يعزز قولي، لكن للأسف في الأهلي من يغطي عليهم لأسباب فيها خذ وهات يجعل الكل مداناً، وما فتئت في المطالبة بضرورة فتح ملف الأهلي المالي الممتلئ كوارث، ولا أدري هل هو صعب لهذه الدرجة..؟!• من باب التذكير أحاول أن أذكّر به لعل وعسى أن أجد آذاناً صاغية مع أن هناك وعداً قاطعاً من الوزارة على لسان أحد القياديين فيها بمعالجة هذا الملف، ووعد المسؤول دين سيظل يطارده حتى يوفي به.• هذا مدخل أردت من خلاله أعبر إلى جديد في هذا السياق يجب أن نعرف حقيقته من إدارة أبناء الأهلي التي لا يمكن أن ترضى أن يتسلل إلى الأهلي منتفع أو سمسار، وهذا ما يجعلني أطلب من هذه الإدارة ضرورة العودة إلى ما صرح به المدرب سييرا الذي قال نصاً: كنت مرحباً بتدريب الأهلي دونما شروط، لكن تراجعت بسبب أربعة سماسرة، وكل سمسار يبحث عن حصته..!• كلام يجب يا أستاذ وليد ويا كابتن تيسير ولا أستثني الكابتن نايف القاضي أن لا يمر دون البحث في حقيقته ربما هناك من يستغل اسم الأهلي دون علم الإدارة وعليه من الضروري كشف هؤلاء؛ لأنني أخذت كلام سييرا على محمل الجد والصدق في آنٍ واحد.• والمهم عندي أن تتيقن الإدارة حتى لو بالتواصل مع سييرا أو وكيل أعماله للوصول إلى هؤلاء السماسرة الأربعة ومن ثم اتخاذ ما يجب أن يتخذ رسمياً في مثل هذه الحالات مع التحذير ولو من خلال المركز الإعلامي من التفاوض باسم النادي مستقبلاً إلا من خلال تفويض رسمي.• ولا أعتقد أن سييرا سيكذب أو يستشهد بوقائع من نسج الخيال، وأجزم أن إدارة أبناء الأهلي لا يمكن أن تقع في مثل هذا الفخ؛ لأنها تدرك حق الإدراك أن الأهلي مر بكوارث من هذا النوع أسقطته إلى أندية الدرجة الأولى.• في الحوار ذاته نفى سييرا نفياً قطعياً ما أشيع أنه اشترط قبل التوقيع للأهلي مكافأة الصعود، إذ قال: هذا كلام غير صحيح، والأهلي سيصعد إلى دوري روشن معي أو مع أي مدرب آخر.• ومضة:خلك كذا.. متغير وبارد شعورما اظن قلبك مثل قلبي تألم‏تشكي من الضيقات والبعد والجور‏الله أكبر شف من اللي يتكلم.