• اتسعت الدائرة في وطني، وبات لكل رياضة نادٍ واتحاد ومحبون وداعمون وعشاق، فزمن لعبه وألعاب ولّى وانتهى، وبات للإبداع مضمار، وللفروسية موقع، وللصقور نادٍ.• مزاد نادي الصقور هو مزاد ينظمه نادي الصقور السعودي، ويعد أول مزاد رسمي تحت مظلة النادي وتنظيمه، ويعزز المزاد موروث الصيد بالصقور، ويؤكد ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.• عبر خمس سنوات فقط، منذ إنشائه وحتى الآن، استطاع نادي الصقور السعودي أن يعيد الروح لهواية الصقارة.• بات أحد رموز الهوية السعودية والعربية، بل وأحد رموز التراث الإنساني على لائحة التراث العالمي باليونيسكو، وهي المكانة الدولية التي عملت المملكة -بشكل كبير- على تأكيدها، وساهمت في تسجيلها بتلك القائمة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.• استطاع نادي الصقور أن ينظِّم تلك الهواية، ويستقطب هواتها، وأن يقيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تجمعهم وتحفزهم وتنسق بين أنشطتهم في إطار منظومة من الضوابط التي وضعتها الدولة، بعد أن كانت مجرد نشاط فردي عشوائي لسنوات طويلة.• الهدف الرئيسي لإنشاء النادي، هو استدامة هواية الصيد بالصقور، وتلبية احتياجات ومتطلبات هواة الصقور والصيد بها، ونقل هذا الموروث الثقافي والإنساني العريق إلى الأجيال القادمة.• نجح نادي الصقور في التعريف بهذا الإرث العريق، والمحافظة عليه، وترسيخ القيم والمفاهيم الثقافية والبيئية والاقتصادية التي تستقيها الأجيال الجديدة من هذا الموروث الأصيل.• يعد المهرجان الحدث الأضخم من نوعه في العالم، بعد أن دخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين، من حيث عدد الصقور المشاركة، التي وصلت في النسخة الأولى 2350 صقراً.• ومضة:ستل جناحه ثم حاميرقى على متن الهوا‏يزفه بعيدٍ وانا محدود‏ في حد النظرله بالهوا شف ومراميلعب مع الغيمه سوا