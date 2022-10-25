• جُلت على كل البرامج وكل وسائل الإعلام ولم أجد من يتحدث عن منتخب بلاده مثل ما يحدث في إعلامكم من طرح سلبي تجاه منتخبكم..!• فقلت نحن بصيغة الجمع، بل وصيغة التعميم إذا (بتريد) المنتخب عندنا خيار أخير، فكلنا مشغولون بأنديتنا ويا ليت نتوقف عند هذا الحد.• صدقت يا زميلي العزيز، فثمة من يصدر أزماته وتأزيمه واحتقانه للمنتخب عبر طرح نفس النادي فيه إما من خلال لاعب متواجد أو من خلال آخر لم يتم اختياره، وقس على ذلك..• المعركة التي لم ولن ننساها كان قاسمها المشترك سعد الشهري مدرج مع وآخر ضد، وما يحدث مع رينارد امتداد لتلك المعركة، ومن يركز في الأسماء يعرف عن ماذا أتحدث..!• استمتعوا بأنديتكم، واتركوا المنتخب لمن يهمه أمر المنتخب.(2)• تضاربت الآراء حول ما صدر مؤخراً من فيفا حول قضية النصر وحمدالله، لكن من يتأمل رد النصر الرسمي عبر الوليد المهيدب يقف ويتوقف كثيراً قبل أن يدخل معركة (العبارات الطائرة) يقول المهيدب: «أغلب الأخبار المتداولة عن قرار الفيفا غير دقيقة، النصر لم يُلزَم بدفع تعويض عن فسخ العقد، بل تم إلزامه بدفع (جزء) من المكافآت والرواتب المتأخرة التي كان يطالب بها اللاعب، بما فيها الخصم على جميع اللاعبين بجائحة كورونا.وهي أقل بكثير مما نشر في بعض الحسابات الإخبارية».• والمهيدب يتحدث هنا رسمياً كونه مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر.• ولا أظن أن بعد هذا التوضيح الرسمي كلاماً آخر مع احترامي للجميع.(3)• أخيراً وجدنا بعد قهر أعوام مضت لمن يقول للإعلام المنفلت قف عند حدك هذا الأهلي.فعلها النصر وكسب ولم يخسر، وفعلها الأهلي فخسرتم وكسب الأهلي...!• فماذا بقي لكم أيها النشامى..؟• ومضة:أجمّل من أنسام الشتاء وبرادهملامحك من حسنها تفتح النفس.