أرى وربما ترون معي هناك في أقصى الصورة إشارات نلمح من خلالها (حرباً صامتة) على إدارة أولاد الأهلي أقرأ من عبرها البحث عن كرسي الأهلي الذي بات مطمعاً حتى لمن لا يفرق بين اللعبة الفردية وأخرى جماعية..!سبب هذه المطامع جمعية يجب إعادة صياغتها بما يخدم النادي، وليس من يخدم تكتل فلان وأصحاب فلان، فكما أقول دائماً جمعية الأهلي بيت الداء وفي التفاصيل (يكمن الشيطان)..!من مصلحة الأهلي أن يضع المخلصون والعشاق خارطة طريق نصل من خلالها إلى ما يعزز مطلب الجمهور الداعم لقرار تزكية الإدارة أربع سنوات، فهذه الإدارة بكل أعضائها هي خيار كل من تهمه مصلحة الأهلي ومستقبل الأهلي..!ففضلاً أيها الحكماء احموا الأهلي من جمعية هي اليوم تعاني من صراعات وأحزاب كل حزب يجهز إدارة، والهدف ليس حب الأهلي وخدمة الأهلي بل ضوء الأهلي ومغانم الأهلي..!من حقك تحلم وتطمح وتطمع، لكن من حق الأهلي علينا أن نقف معه في هذه المرحلة ومع إدارة هي اليوم محط احترام وتقدير كل أهلاوي يحب الأهلي ويهمه الأهلي..!أربع سنوات (تزكية) من الجمعية هي أبسط ما يجب أن يقدم لإدارة وليد معاذ وتيسير الجاسم وزملائهم عطفاً على ما قدموه من تميز في أقل من ثلاثة أشهر..!أدرك كما يدرك غيري أن في جمعية الأهلي حكماء سيدفعون بقوة نحو التزكية، لكن ثمة من يخطط من الآن لإثارة البلبلة من خلال أدواتهم في المساحات وتويتر، لكن جمهور الأهلي (صاحي لهم) ومنحهم ما يستحقون من ردود ومن كان خط دفاعه الجمهور يكسب..!تعب الأربع سنوات الماضية ينبغي أن لا يتكرر يا جمعية الأهلي..!النادي وجد ضالته في هذه الإدارة، فلا تعيدوه إلى مربع آخر كلكم أيها العشاق تعلمون أهداف من يخطط للعودة له..!المهم والأهم في هذه المرحلة أن نتكاتف من أجل الأهلي، وأن نعمل من أجل الأهلي، وأن نقف في وجه كل من يحاول مس هذا التناغم بين الإدارة وجماهير الأهلي، فما يحاك من بعض أعضاء الجمعية أمر مقلق وينبغي أن نتنبه له جيداً..!أخيراً: إذا ابتسم المهزوم، فقد المنتصر لذة النصر..!