التحفيز الذاتي هو أحد أسرار الإبداع والابتكار.. والشخص المحفّز ذاتياً هو حلم المنشآت والقطاعات الباحثة عن موظفين. بل حتى على المستوى الشخصي.. التحفيز الذاتي هو (سر السعادة).. للباحثين عن السعادة.هذا ليس ضرباً من التخمينات والفلسفات النظرية.. بل هو كلام العلم والعلماء.نأخذ القصة من أوّلِها.. وأوّلُها ليس بعيداً.. مجرد عقود قليلة مضت تشكلت بداية الألفية الجديدة حين بدأ العالم في التحوّل من عيش ضروب الحياة المختلفة؛ وعلى رأسها الحياة العملية، بهدف البقاء فوق السطح.. والخوف من الغرق، إلى عيش الحياة بشغف يمنح الشخص إحساساً ومعنى وهدفاً للحياة.بمعنى أن أولويات الحياة في الألفية الجديدة تغيّرت. تشير الدراسات إلى أن أقل من 5% فقط من الموظفين يرون أن (.. البقاء في وضعهم الوظيفي الحالي هو أولوية حياتهم).. أما الأغلبية العظمى فيرغبون في التطوير والنمو. لكن الواقع يقول، إن قلة من هؤلاء يملك أكسير النمو.. أما الأغلب فهم ممن يرغب في النمو.. مجرد أماني فقط؛ وأصحاب الأماني يخيّم على حياتهم الإحباط والكآبة وعدم استمتاع بالحياة.. ككل.(أنا متحمس وشغوف بما أقوم به من أعمال).. يقول المتخصصون: إذا لم تكن هذه العبارة واضحة في ذهن الموظف، فهذا يعني أنه غير محفّز ذاتياً.. و (غير محفز) يعني (ليس لديه الشغف).. بتبعاته.(الشّغف) يأتي من التحفيز الذاتي.. وهو مصدر طاقة الحماس حيال ما يقوم به الإنسان.. لهذا، من المهم أن يبحث الأفراد عن المصدر الذي يُشغّل تلك الطاقة.يقول الباحثون: (إذا لم تكن من الأشخاص الذين ينهضون صباحاً وهم يشعرون بالنشاط والحيوية.. فأنت غير محفز ذاتياً) أي أن ما يعيشه هذا الشخص في يومه ليس أكثر من روتين أو خط سير أجبرته الحياة على المضي فيه قُدماً. أما إذا كنت (.. ممن يفكرون في كيفية عمل المزيد في الحياة لتحقيق الأهداف العملية والشخصية.. وتعمل جاداً على أن تنمو باستمرار من خلال الاطلاع وزيادة المعرفة.. فأنت شخص محفّز ذاتياً) وهذا الشخص استطاع أن يكتشف (أكسير الحياة).. - الجملة الأخيرة قدح من فحوى المقال -.الشغف هو سرّ النمو الشخصي.. والعملي. وجدت الدراسات أن الموظفين الشغوفين (.. يحصلون على رواتب أعلى ومكانة تنظيمية أفضل خلال مسيرتهم العملية).. يقول أحد المتخصصين (إذا لم تكن تنمو ذاتياً.. فأنت تحتضِر) وهذا ينطبق على الصعيدين الشخصي والعملي.الشغف هو الدافع للنّمو.. فهو يرفع درجة التركيز ويصنع الشجاعة لمواجهة الفشل.. هو الإبداع والابتكار.. هو الطاقة التي لا يمكن لأي منظمة ذكية أن تترك صاحبها يرحل.هناك الكثير من الآليات المباشرة وغير المباشرة التي تساعد على صناعة الشغف الذاتي.. لكن أولاً يجب أن يعرف كل باحث عن الشغف أن (.. الشغف يحتاج لشجاعة) أي شجاعة الخروج من منطقة الراحة والرضا بالوضع الراهن بكل عيوبه وسلبياته.. وشجاعة البحث عن نشاط جديد في الحياة الشخصية والعملية.. وشجاعة البحث عمن يغذي عقلك بمعلومات جديدة دون أن تتذمر منه.يجب أن نقتنع أن ما يمنعنا من أن نكون شغوفين.. هو الخوف من الفشل والخوف من المخاطرة. الخوف يضرب سياجاً عالياً يبقي الفرد في منطقة القلق.. ويبقي الموظف في وظيفة يكرهها.. الجميل أن هذه المخاوف ليست حقيقية.. هي قناعات شخصية تقيّد صاحبها وتمنعه من استثمار إمكاناته الكاملة للاستمتاع بجمال الحياة.. بحلوها ومرها.. بوعدها ووعيدها.الشخص الشغوف.. أشبه بواحدة من المعدات الثقيلة التي لا يمكن لعاقل أن يقف في وجهها.