• تغريدة1: التاريخ هو الجرأة والهيبة والطريق الذي صنعك وسيصنع مستقبلك.. وفي خضم العبث التاريخي للرياضة السعودية وفسح المجال للمسوقين لتشويه هذا التاريخ فلزاماً علينا إيضاح ما يمكن إيضاحه ردعاً لمشوهي التاريخ من أجل أنديتهم أو مصالحهم مع أندية.. فاقرأ واعتبر مما هو آت.• تغريدة2: تأسس (اتحاد القدم) السعودي عام 1956م على يد رمز الرياضة الأمير عبدالله الفيصل؛ بينما تأسست (الدول المجاورة).. ((بعد)) تأسيس اتحاد القدم لدينا.. فلكم أن تتخيلوا أن كل هذه الدول لديها (دوري) قبل بداية دورينا (المزعومة بدايته عام1977)، متجاوزين كل القرارات السابقة ربما ليس جهلاً بل عمداً لأجل مصالح خاصة لا مصلحة وطن.• تغريدة3: بدأت الدوريات التالية بالتواريخ التالية: القطري 1963م / 1964م، البحريني 1957 / 1958م، الكويتي 1961م / 1962م، الإماراتي 1973 / 1974م، العماني 1975م / 1976م، العراقي 1973م / 1974م.. الأردني 1944م، السوري 1966م.. نكمل؟• تغريدة4: في التغريدة 3 تحدثنا عن (الدوري) وليس بطولات أخرى.. إذاً علينا أن (نستحي ونخجل) أن نقول لدينا دوري قوي لنتفاجأ أنه بدأ بعد الجميع! ليس لتأخر تأسيس اتحاد قدم.. بل لتغييب متعمد من عدة أطراف يبتغون (طمس 20 عاماً) من المنافسة التي من خلالها تأسست الرياضة قاطبة وكبرت ووضعت أركان الجماهيرية والشعبية.. كل هذا من أجل من؟ فتشوا..• تغريدة 5: أوهمكم البعض أن قراراً (ما) صدر في 1977م.. ولو سألتهم عن قرار 1966م وما قبله لأطبقوا أفواههم ما أجابوا.. يوهمكم البعض أنه لم يلعب دوري بنظام ذهاب وإياب وهم يكذبون.. واسألوهم لماذا كانت هناك أندية تهبط وأندية تصعد؟ تهبط إلى أين؟ وتصعد إلى أين؟ أسئلة محرجة!• تغريدة6: مثلاً.. النصر لم يستوفِ الشروط في بداية تأسيسه ولم يستطع أن يلعب في دوري الدرجة الأولى (الممتاز فيما بعد) عام1963م وبعدها استطاع الصعود من دوري الدرجة الثانية للدرجة الأولى (الممتاز) عام 1964م.. ومثلاً نادي الاتحاد عندما لعب مع العلمين والشرق لتحديد الهابطين للدرجة الثانية.. وكل عام -في حال أقيم دوري ذهاب وإياب- هذه الأندية كانت تهبط لأين؟ وتصعد لأين؟ هذا القول الفصل (والمحرج) أنه كان هناك دوري أولى ودوري ثانية والهبوط والصعود (شغال).• تغريدة7: هناك سنوات لعبت فيها المسابقة بنظام النقاط (دوري)، وسنوات بنظام خروج المغلوب (كأس).. وهناك سنوات لم تقام فيها المسابقات.. فالدوري يجب أن يحسب (دوري) والكأس (كأس).. أما دوري المناطق فلا يعتبر (دوري عام).. كذلك أخبروني.. الصحف وقتها عندما كانت تنقل الأحداث.. كانت تتوهم؟ هل كانت تكتب واهمة أو متخلية مثلاً مانشيت يقول: دوري كأس جلالة الملك المعظم لأندية الدرجة الأولى (الممتاز لاحقاً) ومكتوب (من دورين).. وبعد كل هذا يقولون بدأ الدوري عام 1977م!• تغريدة8: عام 1969م (صوت وصورة) وبتعليق المرحوم سليمان العيسى.. الدوري العام يفوز به النادي الفلاني على النادي الفلاني! علماً أنه لعب على مستوى المملكة كاملة.. ماذا نسميه؟ هذا بعد قرار 1966م والذي لم تلعب دورياته التالية 1967 و1968م بسبب الحرب وقتها.. أسئلة محرجة!• تغريدة9: الخلاصة.. الدوري السعودي بدأ عام 1957م باعتراف المعاصر الهلالي والنصراوي والاتحادي والأهلاوي والوحداوي.. وإن أرّختم غير ذلك سنكشف ملفات أكثر إحراجاً..• تغريدة10: هل كل هذا يكفي أم نزيد يا مشوهي تاريخ رياضة بلدكم لأجل تمجيد ناديكم؟فواصل منقوطة؛• عنيت حديثي للوزارة.. لأنني أعلم أن توثيق البطولات هو شأن لأعلى سلطة رياضية مع حبي لاتحاد القدم ومن فيه.. فالتاريخ الرياضي السعودي لُعِب به عقوداً من الزمن وتم تشويهه.. وحان إظهار الحقيقة لمن كان همه (وطن).. ومن كان همه ناديه فارفعوا عنهم الأقلام..• شكر خاص للمؤرخ والباحث الرياضي الكاتب بصحيفتنا الغراء «عكاظ» الأستاذ عمرو فقيه، الذي أراه بقعة الضوء التي أستنير بها وأستزيد بها.. هذا التلميذ المتخرج من مدرسة البروفيسور عبدالرزاق أبو داود والدكتور محمد القدادي وسعود البركاتي.• ما كتب أعلاه ليس رأياً.. هو تاريخ واقع قد وقع.. والتاريخ لا يقبل الرأي.. لكن يحتاج الحفاظ عليه من مشوهيه.MjdBmf@