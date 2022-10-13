• وأنت تتصفح أوراقهم المبعثرة وكلماتهم المتقاطعة ستصل حتماً إلى كل ما تريد أن تعرفه عنهم..!• نحن نعرف موقعنا وموقع نادينا ولا نحتاج من الراسبين في امتحان اللغة وصايا، فهم في نظرنا كما تلك وإن طاروا..!• الأهلي يا هذا ويا ذاك أكبر بكثير من شتمكم وشماتتكم فهو القمة وأنتم القاع، وبين سندان العبارات ومطرقة الجمل حكي إن قلنا بعضه سيدرك الكل وقتها لماذا دائماً وأبداً نذكركم أن العين ما تعلى على الحاجب..!• أهلينا يتصدر المشهد عناوين وتفاصيل، ولا يضيره إن قرأة العنوان أو تفاصيله بقدر ما يتعبك أنت يا من أدركت أين موقعك بين النبلاء..!• الأهلي لم يهبط، بل ارتقى بدوري كامل ومنحه من الضوء ما جعله حديث كل الناس.• الأهلي ما زال يقدم على أنه الكبير الذي لا يتسع مقعده لغيره.• حاولوا أن تكونوا جزءاً من واقع تصدر فيها الأهلي محركات البحث في تويتر؛ لكي على الأقل يمنحكم كثيراً من جمال ضوئه وسماحة شعاره.• العمل في النادي على قدم وساق، ولا يوجد مجال لمطاردة إعلام كم تعطيني..؟• وأتحدث هنا عن صغار حاولوا الانتقاص من كبير فحاصرهم التاريخ بشهادات أبرزت حقيقتهم أمام متلقٍ قال لهم بصوت عالٍ إلا الأهلي.(2)• أمام نجران أخذ الأهلي النقاط الثلاث، وهذا هو المطلوب، وبقي قبل التوقف مباراة الرياض الأحد القادم والهدف كل النقاط..• في التوقف يحتاج الأهلي معسكراً إعدادياً والترتيب في فترة التوقف في البحث عن عناصر أجنبية مؤثرة يتم الاستعانة بها في الشتوية.• نعم مؤثرة، والشاطر يفهم..!(3)• من الكابتن حمود السلوة إلى أصدقاء نصف الطريق:سلام على كل الأصدقاء اللذينلا يتبدلون..ولا يتغيرون..حتى وإن أخذتهمطول المسافاتأو غيبتهم الأماكنوالظروف..السلام على اللذينيكبرون معنا فيالشعور والحبوالمكانة في القلب.. كلما كبرنافي عدد السنينوخذلونا (أصدقاءنصف الطريق) !!