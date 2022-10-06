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أحمد الشمراني
• كنت من أكثر الزملاء حديثاً عن ملف الأهلي المالي، وكنت من يوم إلى يوم أذكّر به؛ لأنني أدرك أنه إذا لم يحل ستأتي عواقبه وخيمة على النادي.

• وما كنت أحذّر منه هو اليوم على طاولة العرض حقائقَ وأرقاماً..!


• فمن أين نبدأ الحكاية؟ من قضية النقاز أم من قضية جانيني أم متريتا أم من حقوق تطبخ على نار ساخنة وليست هادئة..؟!

• أقدّم لكم هذه الأرقام كنوع من التأكيد أن كرة الثلج كبرت وتضخمت..

- سوزا (20 مليوناً + فوائد)

- جانيني (12 مليوناً + فوائد)

- وكيل جانيني (6 ملايين + فوائد)

- ميتريتا (5.5 مليون)

- ماركو مارين (16 مليوناً + فوائد)

- ڤيجسا (13 مليوناً + فوائد)

- ساريتش (10 ملايين + فوائد)

-النقاز (4 ملايين)

• يضاف لها رسوم وأتعاب المحاماة، والغرامات التي قررها «فيفا» على النادي، وهي غرامات مرتفعة جداً قياساً على قضايا أخرى، وسببها هو عدد سوابق النادي الأهلي المرتفع حالياً لدى الفيفا..!

• إلى هنا وما زال السيل في بدايته، ففي الملفات قضايا أخرى معنية بدانكلير وإدواردو وحقوق للكابتن عمر السومة إن صمت عليها احتراماً للنادي فحتماً لن يطول صمته.

• القانوني أحمد الشيخي فضح في هذه التغريدة الفكر القانوني الذي كان يدار به الأهلي، أعني تحديداً فكر موسى وبامعوضة.

-الأهلي⁩ للاتحاد السعودي: [ليس هناك أي عقد لـ ⁧‫#النقاز⁩ مع الزمالك]

‏- الأهلي للفيفا: [فسخنا عقدنا مع النقاز لوجود عقد له مع الزمالك]

‏وأيضاً: [اللاعب غرر بنا، ومخالفاته جسيمة؛ ونطالبه بتعويض قدره 4.1 مليون]

‏- الفيفا للأهلي:

‏وقعتم مع النقاز كلاعب حر.. عوضوه بكامل قيمة عقده!

• ما هذا؟ لولا أن أحمد الشيخي أطلعني على تفاصيل التفاصيل؛ لقلت هذا كلام لا أصل له..!

• أسألكم بالله هذه مرافعة قانونية تستحق الاحترام يا من تسمعون ويا من ترون..؟!

• من قديمي الجديد: (صفقات بعشرات الملايين، وسمسرة بضعفها، والناتج قضايا في الفيفا تصل حتى اليوم ربع مليار وربما مع الأيام إلى نصف مليار ذهب بعضها إلى غير أهله، فهل تدركون عن ماذا أتحدث..؟!).

• أخيراً؛ من ورّط الأهلي ووقّع العقود يجب أن يدفع بقوة القانون.