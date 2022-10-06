• كنت من أكثر الزملاء حديثاً عن ملف الأهلي المالي، وكنت من يوم إلى يوم أذكّر به؛ لأنني أدرك أنه إذا لم يحل ستأتي عواقبه وخيمة على النادي.• وما كنت أحذّر منه هو اليوم على طاولة العرض حقائقَ وأرقاماً..!• فمن أين نبدأ الحكاية؟ من قضية النقاز أم من قضية جانيني أم متريتا أم من حقوق تطبخ على نار ساخنة وليست هادئة..؟!• أقدّم لكم هذه الأرقام كنوع من التأكيد أن كرة الثلج كبرت وتضخمت..- سوزا (20 مليوناً + فوائد)- جانيني (12 مليوناً + فوائد)- وكيل جانيني (6 ملايين + فوائد)- ميتريتا (5.5 مليون)- ماركو مارين (16 مليوناً + فوائد)- ڤيجسا (13 مليوناً + فوائد)- ساريتش (10 ملايين + فوائد)-النقاز (4 ملايين)• يضاف لها رسوم وأتعاب المحاماة، والغرامات التي قررها «فيفا» على النادي، وهي غرامات مرتفعة جداً قياساً على قضايا أخرى، وسببها هو عدد سوابق النادي الأهلي المرتفع حالياً لدى الفيفا..!• إلى هنا وما زال السيل في بدايته، ففي الملفات قضايا أخرى معنية بدانكلير وإدواردو وحقوق للكابتن عمر السومة إن صمت عليها احتراماً للنادي فحتماً لن يطول صمته.• القانوني أحمد الشيخي فضح في هذه التغريدة الفكر القانوني الذي كان يدار به الأهلي، أعني تحديداً فكر موسى وبامعوضة.-الأهلي⁩ للاتحاد السعودي: [ليس هناك أي عقد لـ ⁧‫#النقاز⁩ مع الزمالك]‏- الأهلي للفيفا: [فسخنا عقدنا مع النقاز لوجود عقد له مع الزمالك]‏وأيضاً: [اللاعب غرر بنا، ومخالفاته جسيمة؛ ونطالبه بتعويض قدره 4.1 مليون]‏- الفيفا للأهلي:‏وقعتم مع النقاز كلاعب حر.. عوضوه بكامل قيمة عقده!• ما هذا؟ لولا أن أحمد الشيخي أطلعني على تفاصيل التفاصيل؛ لقلت هذا كلام لا أصل له..!• أسألكم بالله هذه مرافعة قانونية تستحق الاحترام يا من تسمعون ويا من ترون..؟!• من قديمي الجديد: (صفقات بعشرات الملايين، وسمسرة بضعفها، والناتج قضايا في الفيفا تصل حتى اليوم ربع مليار وربما مع الأيام إلى نصف مليار ذهب بعضها إلى غير أهله، فهل تدركون عن ماذا أتحدث..؟!).• أخيراً؛ من ورّط الأهلي ووقّع العقود يجب أن يدفع بقوة القانون.