• كنت من أكثر الزملاء حديثاً عن ملف الأهلي المالي، وكنت من يوم إلى يوم أذكّر به؛ لأنني أدرك أنه إذا لم يحل ستأتي عواقبه وخيمة على النادي.
• وما كنت أحذّر منه هو اليوم على طاولة العرض حقائقَ وأرقاماً..!
• فمن أين نبدأ الحكاية؟ من قضية النقاز أم من قضية جانيني أم متريتا أم من حقوق تطبخ على نار ساخنة وليست هادئة..؟!
• أقدّم لكم هذه الأرقام كنوع من التأكيد أن كرة الثلج كبرت وتضخمت..
- سوزا (20 مليوناً + فوائد)
- جانيني (12 مليوناً + فوائد)
- وكيل جانيني (6 ملايين + فوائد)
- ميتريتا (5.5 مليون)
- ماركو مارين (16 مليوناً + فوائد)
- ڤيجسا (13 مليوناً + فوائد)
- ساريتش (10 ملايين + فوائد)
-النقاز (4 ملايين)
• يضاف لها رسوم وأتعاب المحاماة، والغرامات التي قررها «فيفا» على النادي، وهي غرامات مرتفعة جداً قياساً على قضايا أخرى، وسببها هو عدد سوابق النادي الأهلي المرتفع حالياً لدى الفيفا..!
• إلى هنا وما زال السيل في بدايته، ففي الملفات قضايا أخرى معنية بدانكلير وإدواردو وحقوق للكابتن عمر السومة إن صمت عليها احتراماً للنادي فحتماً لن يطول صمته.
• القانوني أحمد الشيخي فضح في هذه التغريدة الفكر القانوني الذي كان يدار به الأهلي، أعني تحديداً فكر موسى وبامعوضة.
-الأهلي للاتحاد السعودي: [ليس هناك أي عقد لـ #النقاز مع الزمالك]
- الأهلي للفيفا: [فسخنا عقدنا مع النقاز لوجود عقد له مع الزمالك]
وأيضاً: [اللاعب غرر بنا، ومخالفاته جسيمة؛ ونطالبه بتعويض قدره 4.1 مليون]
- الفيفا للأهلي:
وقعتم مع النقاز كلاعب حر.. عوضوه بكامل قيمة عقده!
• ما هذا؟ لولا أن أحمد الشيخي أطلعني على تفاصيل التفاصيل؛ لقلت هذا كلام لا أصل له..!
• أسألكم بالله هذه مرافعة قانونية تستحق الاحترام يا من تسمعون ويا من ترون..؟!
• من قديمي الجديد: (صفقات بعشرات الملايين، وسمسرة بضعفها، والناتج قضايا في الفيفا تصل حتى اليوم ربع مليار وربما مع الأيام إلى نصف مليار ذهب بعضها إلى غير أهله، فهل تدركون عن ماذا أتحدث..؟!).
• أخيراً؛ من ورّط الأهلي ووقّع العقود يجب أن يدفع بقوة القانون.
• وما كنت أحذّر منه هو اليوم على طاولة العرض حقائقَ وأرقاماً..!
• فمن أين نبدأ الحكاية؟ من قضية النقاز أم من قضية جانيني أم متريتا أم من حقوق تطبخ على نار ساخنة وليست هادئة..؟!
• أقدّم لكم هذه الأرقام كنوع من التأكيد أن كرة الثلج كبرت وتضخمت..
- سوزا (20 مليوناً + فوائد)
- جانيني (12 مليوناً + فوائد)
- وكيل جانيني (6 ملايين + فوائد)
- ميتريتا (5.5 مليون)
- ماركو مارين (16 مليوناً + فوائد)
- ڤيجسا (13 مليوناً + فوائد)
- ساريتش (10 ملايين + فوائد)
-النقاز (4 ملايين)
• يضاف لها رسوم وأتعاب المحاماة، والغرامات التي قررها «فيفا» على النادي، وهي غرامات مرتفعة جداً قياساً على قضايا أخرى، وسببها هو عدد سوابق النادي الأهلي المرتفع حالياً لدى الفيفا..!
• إلى هنا وما زال السيل في بدايته، ففي الملفات قضايا أخرى معنية بدانكلير وإدواردو وحقوق للكابتن عمر السومة إن صمت عليها احتراماً للنادي فحتماً لن يطول صمته.
• القانوني أحمد الشيخي فضح في هذه التغريدة الفكر القانوني الذي كان يدار به الأهلي، أعني تحديداً فكر موسى وبامعوضة.
-الأهلي للاتحاد السعودي: [ليس هناك أي عقد لـ #النقاز مع الزمالك]
- الأهلي للفيفا: [فسخنا عقدنا مع النقاز لوجود عقد له مع الزمالك]
وأيضاً: [اللاعب غرر بنا، ومخالفاته جسيمة؛ ونطالبه بتعويض قدره 4.1 مليون]
- الفيفا للأهلي:
وقعتم مع النقاز كلاعب حر.. عوضوه بكامل قيمة عقده!
• ما هذا؟ لولا أن أحمد الشيخي أطلعني على تفاصيل التفاصيل؛ لقلت هذا كلام لا أصل له..!
• أسألكم بالله هذه مرافعة قانونية تستحق الاحترام يا من تسمعون ويا من ترون..؟!
• من قديمي الجديد: (صفقات بعشرات الملايين، وسمسرة بضعفها، والناتج قضايا في الفيفا تصل حتى اليوم ربع مليار وربما مع الأيام إلى نصف مليار ذهب بعضها إلى غير أهله، فهل تدركون عن ماذا أتحدث..؟!).
• أخيراً؛ من ورّط الأهلي ووقّع العقود يجب أن يدفع بقوة القانون.