قبل أن نبدأ في الحديث عن كلاسيكو الفعل وردة الفعل بودي أسأل زملائي الهلاليين لماذا غبتم عن خسارة الزعيم من التعاون وانشغلتم بدخان ملعب مرسول بارك؟

هل لديكم ما يبرّر هذا الهروب أم أن دوركم لا يتجاوز مطاردة الأهلي مع أنه غائب عن مشهد امتلأ بالطبالين وأنتم خير من يفتي في مثل هذه الحالات.

قمة القمم الإعلامية لم ترقَ إلى ما كان مأمولاً منها ولو استحضرنا الأسباب سنجد أن الفريقين استسلما للصخب الإعلامي وكل فريق كان يخاف من الهزيمة أكثر من بحثه عن الفوز.

النصر إلى حد ما كان أفضل لكنها أفضلية وسط ميدان افتقدت إلى الهداف بعد أن أثبت أبوبكر عدم قدرته على سد فراغ حمد الله.

الاتحاد لم يكن الاتحاد الذي نعرفه، بل كان اتحاداً آخر فرح بنقطة وهي فرحة واقعية عطفاً على ما قدم على مدار الشوطين.

قلت خسر النصر نقطتين وكسب الاتحاد، فقال هواة التلصص على تغريداتي لقد جاملت وبالغت فقلت لكنني لم أطبّل.

حمد الله الذي وضعه إعلام الاتحاد بديلاً عن الاتحاد أمام النصر خذلهم واستحق على مدار الشوطين العلامة الأقل في المباراة وهذا طبيعي، لكن غير الطبيعي أن يستبدل اسم الكيان باسم لاعب وفي هذا تصغير لكيان عظيم.

لا أرى صعوبة في أن يتجاوز النصر والاتحاد أزمة فيها القانون حاكم عادل، لكن الصعوبة في إعلام ليس اتحادياً ولا نصراوياً دخلوا طرفاً يهمهم التأزيم أكثر من الحل.

الرابح الأكبر في هذه الجولة الشباب الذي تصدّر بالعلامة الكاملة وهذا يعطي مؤشراً إلى أن جني الأرباح في نادي الشباب بدأ.

تعثر الهلال والنصر والاتحاد يعطي دافعاً للشباب في الجولات القادمة في استثمار كل الفرص، لاسيما أن الفريق ثقيل جداً ويمضي بخطوات واثقة.

اتفق المحللون على طرد طارق حامد واختلفوا على طرد الصليهم، فمن في هذه الحالة استفاد؟

تقول الزميلة منار: غارسيا لن يحقق بطولة مع النصر إلا بشروط، الدوري السعودي ليس الدوري الإيطالي ولا الفرنسي يا غارسيا، تدافع وتعتمد على الكرات الطويلة، خبّروه، علّموه، فهّموه أن النصر طول عمره فريق هجومي ولا يفوز إلا بالهجوم وطرقه المتنوعة، بالله كم أهداف النصر وكم سجل أبو بكر، من جد هزلت !

• ومضة

الليل شباك لـ مواعيد الاحباب

‏عيون تسهر شوق وعيون نامت !