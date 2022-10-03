سألت الدكتورة ليلك الصفدي رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية في الحوار التلفزيوني ببرنامج «في العلن» عما إذا كانت مقاومة بعض المجتمع لفكرة الفصول الثلاثة مرتبطة بوعي المجتمع بها، فأجابت قد يكون كذلك، وكانت تقصد أن الأمر يرتبط بالتعرف بشكل كافٍ وواضح بنظام الفصول الثلاثة وتفاصيله !شخصياً أعتقد أن سلبية المسألة عند البعض ارتبطت بمسألة تمديد فترة الدراسة، مما جعل العام الدراسي أطول بحوالي ٣ أسابيع حسب اختلاف المراحل، لكن برأيي أن سلبية تمديد العام الدراسي لبضعة أسابيع بالنسبة للبعض، لا تقاس باستقرار العملية التعليمية وتحفيف الضغط في تقسيم المناهج وأداء الاختبارات الذي تنتجه الفصول الثلاثة، وبالمجمل يدرك أولياء الأمور الواعون بالتفاصيل أن فرصة أداء أبنائهم وبناتهم ستكون أفضل وأكثر سعة في الوقت والجهد !وهنا تبرز أهمية التوعية والتعريف بتفاصيل نظام الفصول الثلاثة وشرح تأثيره على العملية التعليمية والطلاب، حتى يكون هناك فهم أوسع لدى المجتمع للنظام، فالأسرة شريك أساسي في العملية التعليمية ولا بد أن تكون في قلب التفاصيل ومعرفتها ليكون إسهامها معززاً لنجاح خطط الوزارة !باختصار.. المهم أن نجني ثماراً أنضج ونتائج أفضل لطلابنا وطالباتنا في مراحل التعليم العام والجامعي !