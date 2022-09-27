زودت «نجم» طواقمها الميدانية بكاميرات مراقبة لتسجيل وقائع الحوادث بالصوت والصورة تعمل من لحظة مباشرتها، في خطوة موفقة ستعزز الشفافية وتضمن حقوق جميع أطراف العلاقة في الحادث وتمنع أي مزاعم بالتجاوزات أو إخلال بالواجبات !ومثل هذه الكاميرات يستخدمها رجال الشرطة والمرور والخدمات الميدانية في الكثير من الدول لضمان جودة الخدمة والالتزام بمعايير الأداء، وفي حالات كثيرة استخدمت تسجيلات مشاهدها في الإدانة أو التبرئة، كما أنها كشفت في حالات عديدة في تلك الدول تجاوزات بعض رجال تطبيق القانون لحدود صلاحياتهم، وساعدت إداراتهم في محاسبتهم أو إعادة تأهيلهم وتدريبهم، وكذلك فصل المسيئين منهم لتعسفهم المخالف للقانون في استخدام السلطات والصلاحيات الممنوحة لهم، أي أنها ساهمت في تحقيق العدالة وضمان تطبيق القانون ومنع التجاوزات ورفع كفاءة الأداء ومحاسبة المخالفين !وحسب علمي، فإن جهازي المرور والشرطة عندنا يملكان خططاً لتزويد أفراد فرقهما الميدانية بكاميرات المراقبة، ولعلنا نرى ذلك قريباً لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق معايير الجودة !باختصار.. كاميرات تساعد أجهزة تطبيق القانون في تقويم عمل أفرادها وتوفير الحماية القانونية لجميع الأطراف في حالات المباشرة الميدانية !