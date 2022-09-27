لم أكن أحتاج إلى دليل لكي أتأكد أن صفقة انتقال غريب إلى النصر وراءها ما وراءها!النصر ظفر باللاعب وهنيئاً له، لكن عاد الوكيل جراح الطفيري وكيل اللاعب بعد أن هدأت العاصفة ليقدم لنا الأدلة الدامغة أن الصفقة لم تكن مجرد صفقة انتقال طبيعية بقدر ما قدم لنا صك إدانة تحريض قالها علناً (بعظمة لسانه)، وأبرز في الجانب الآخر حقيقة أخرى نفى من خلالها مفاوضات الهلال للاعب، مكذباً بذلك فيلماً سمعنا به، وهذا أمر طيب يجعلني أتساءل هل من حق وكيل أي لاعب جراح أو غيره أن يحرّض اللاعب على ناديه؟جراح بدا صادقاً جداً وهو يجيب عن أسئلة الزملاء في برنامج كورة، لدرجة أدان فيها نفسه في أكثر من موضع لكنها إدانة الصادق، أليس كذلك يا جراح؟تمنيت أن أجد صدق جراح وشفافيته عند من نقلوا عبدالفتاح عسيري للنصر ومحمد العويس للهلال أو عند من أحضروا نيانغ والنقاز وأندو والحارس البرازيلي للأهلي!فنحن نعرف ما وراء الأكمة.. لكن الجميل أن يأتي الاعتراف من أبطال هذه الأفلام!أعود للصريح جراح ولا بأس أن أسأله: كيف كنت ترغب من خلال شركتكم شراء عقد غريب وتسويقه مع أن هذا مخالف للقانون!هكذا قلت «شركتنا تشتري عقد اللاعب».والمقصود هو TPO، بحيث تشتري الشركة عقد اللاعب لتسويقه مقابل نسبة؛ فهذه ممنوعة عالمياً ومحلياً. فكيف وقعت في شراك فخ لو الطرف الآخر فيها نصر أو هلال كانت (حفلة شواء)!ثم ما هذه الصراحة الفجة، بل الثقة غير المعقولة التي تجعلك تقول نعم بعد الهبوط حرّضت اللاعب على ترك الأهلي، بقدر ما أثمّن لك هذه الصراحة التي أنصفتني أمام النصراويين، إلا أنني أعتقد ولم أجزم أنك ربما تتعرض للمساءلة من الجهات المعنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى ولو لم يشتكِ الأهلي!وهنا أسأل سؤالاً عاماً هل من حق وكيل اللاعب أي لاعب يرافق لاعبه في المعسكر كما فعلت مع غريب، ثم وبرضه سؤال عام: هل لو لاعبك سالم الدوسري وبنفس حالة غريب هل ستفعلها مع معسكر الهلال مثل ما فعلت في معسكر الأهلي؟!سؤال تعرف إجابته، لكن لن نلومك بل نلوم من فتح لك المعسكر تحت أي مبرر!صراحتك أعجبتني وأنصفتني، وتعظيم سلام لإدارة التنفيذي وشركاه!نسيت أورد ما قلت نصاً حول إصرار غريب على التجديد مع أنك كما ذكرت كنت رافضاً، فهل هذا يندرج أيضاً تحت مسمى التحريض أم لا؟أخيراً: سُئل الجاحظ عن صفات الإنسان العاقل؟‏فقال: هو الذي يعلم متى يتكلم، وكيف يتكلم، ومع من يتكلم.