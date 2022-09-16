إذا كان هناك تقدم صناعي للدول فهو من منتجاتها وبراءات اختراعات شعوبها، وما تقدمه من تقدم صناعي ومنجز تفخر به، بغض النظر عن هذه المقدمة، إذا كنت مبتكراً وسبق أن تعاملت مع الهيئة السعودية للحماية الفكرية، فهذا المقال يخصك.انتقل مركز الحماية للنماذج الصناعية وبراءات الاختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (بادر) إلى الهيئة السعودية للحماية الفكرية، توقعنا أن يكون الأمر أشد دقة وتوظيفاً لحاجات المخترعين ومصممي المنتجات، ويتم تطوير اللوائح والأنظمة المتعلقة بالحماية وإدراج الطلبات. ولكن العكس اتضح أن خدمات مدينة الملك عبدالعزيز أفضل من الهيئة السعودية للحماية الفكرية.كان موقع مدينة الملك عبدالعزيز (بادر) شاملاً وواضحاً، وحتى أن المعلومات جميعها المتعلقة بشروط إدراج الملفات واضحة قبل أن يتمكن الشخص من إدراج الطلبات بالموقع، وبعد الإدراج يصلك رد الفاحص الشكلي مرفق به رقم التحويلة الشخصية لهاتف الفاحص حيث يمكنك مناقشة كيفية حماية النموذج الصناعي بشكل أدق معه وإيميل الفاحص الشكلي بحد ذاته، يمكنك أن تنتهي من تسجيل الطلب خلال يوم؛ لأن المعلومات جميعها ظاهرة وغير مضللة.لربما توفر المعلومات بموقع الهيئة الفكرية لإدراج الطلبات والتواصل هو نقطة الاختلاف ما بين الهيئة الفكرية ومدينة الملك عبدالعزيز، جميع الشروط واللوائح مثل اشتراط خلفية بيضاء برفع الصور والعدد المسموح ليست موجودة بالنظام ولا تظهر لك كمسجل طلب.أما بالنسبة للتواصل فرغم استحداث مركز خدمة عملاء وفتح تذاكر إلكترونية، ليس هناك تواصل هاتفي ما بين الفاحص الشكلي ومقدم الطلب، إنما متطلب أخذ موعد لمقابلة الفاحص! ولا يتم الرد بتاريخ الموعد إلا متأخراً.. أعتقد حتى الآن لم يصلني تحديد موعد!ووفقاً لشروط الهيئة الملكية الفكرية الحالية تمنع صور النماذج الصناعية المراد تسجيلها بحكم تجاوز عددها المسموح عن سبعة، حسب شروط وأحكام الهيئة السعودية للملكية الفكرية وإيداع طلب شهادة نموذج صناعي الفصل الرابع المادة 27 فقرة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، إنه يجب إرفاق (صور ورسومات) للنموذج الصناعي المطلوب حمايته على ألا يزيد على سبعة أشكال! هل يعقل أن يكون لدي نموذج صناعي مقسم إلى أجزاء (كتراكيب مثلاً) أن لا أستطيع حمايته لأن الصور يجب أن لا تتجاوز 7؟!علما أنه «وفقاً لاتفاقية لاهاي للتصاميم الصناعية يجب أن لا يتجاوز عدد التصاميم الصناعية المشمولة بالطلب الدولي المئة، وعدد النسخ أو العينات من التصميم الصناعي المشفوعة بالطلب الدولي وفقاً للقاعدة 9 أو 10».لا نعلم ما الغاية من تحديد عدد محدد لتسجيل النموذج الصناعي! لربما هناك مشكلة سيرفر فهل يمكن أن نتحمل كمسجلين طلبات تكلفة رفع صور أكثر من سبع؟، مع العلم ان إيداع الطلبات والحماية السنوية اختلفت عن مدينة الملك عبدالعزيز والهيئة السعودية للحماية الفكرية، والشرط الآخر المخالف للتقدم، خلفية صور النماذج الصناعية يجب أن تكون بيضاء وخالية من الانعكاسات! وهذا الشرط لم يذكر في الموقع للهيئة الفكرية عند رفع الصور! وهذا مخالف لما ورد في اتفاقية لاهاي «شكل نسخ التصميم الصناعي وعددها» تكون نسخ التصميم الصناعي في شكل صور شمسية أو تصوير بياني للتصميم الصناعي ذاته أو للمنتج أو للمنتجات التي تجسد التصميم الصناعي، حسب اختيار المودع ويجوز بيان المنتج ذاته من زوايا مختلفة ويجوز إدراج مناظر من زوايا مختلفة في صور شمسية مختلفة أو تصوير بياني آخرى.بحكم اتجاهات التصميم الآن في وقتنا الحالي في برامج الثري دي، التي تحتوي على تصوير واقعي للمنتج من انعكاس معادن أو إبراز المواد المستخدمة فيها، الخلفية البيضاء لا توضح التصميم بشكل لائق ومميز وليس له علاقه بالوضوح أو غيره، بل إن الانعكاسات بالتصاميم هي التي توضح تفاصيل وواقعية المنتج كإبراز المواد المستخدمة، برامج الثري دي تعطي صورة أدق كمنتجات واقعية ملموسة، كيف نخفي الانعكاسات من المعادن؟! لماذا لا نأخذ بالاعتبار اتجاهات التصميم الحالية بحكم أننا من الدول المتقدمة؟ هل هذه الشروط مهمة أم أنها فقط مضيعة للوقت والجهد والمال، دون التركيز على صور المنتجات والنماذج الصناعية وغايتها حيث إنه أيضاً من شروطهم عدم ذكر أرقام أشكال! وشرح الأشكال بتسجيل النماذج الصناعية، وليس كما ورد في اللوائح لاتفاقية لاهاي يتضمن صور النماذج الصناعية في «شكل حماية تفاصيل صور التصميم الصناعي، (أ) يجب تمييز كل تفاصيل التصميم الصناعي بوضوح».لماذا هيئة الحماية الفكرية تخالف المتطلبات الأساسية لاتفاقية لاهاي للتصاميم الصناعية الدولية، إذا رغبنا في التقدم يجب أن نلتزم بالاتفاقيات، ويجب أن لا نشترط أموراً غير مشروطة لتسجيل النماذج الصناعية دوليا؟!