انتبه.. احذر.. هذا معنا وذاك ضدنا.. ويذهب الأوصياء إلى أبعد من ذلك في تقديم أنفسهم على أنهم المخلصون والصادقون.أجد هذا النوع في كل الأندية، وأستثني نادياً واحداً هو الهلال؛ لأن الهلال مشغول بما هو أهم، وهل هناك أهم من البطولات.الغريب أن ثمة من يعتقد أن الأندية مثل أول، شخص يمنع وينهى، وآخر يوصي، وهؤلاء يحتاجون إلى إعادة توعية، بل والتذكير أن الرياضة تحت مظلة الدولة وإشراف الدولة ممثلة في وزارة الرياضة.(2)الأهلي أحوج ما يحتاج إلى العمل، نعم العمل في معزل عن الصخب، ففي رأي كل من له علاقة بالرياضة يدرك أن الأهلي جرّد من كل أدواته، وبات شبه فريق يحتاج إلى فريق كامل.‏الإدارة الشابة استلمت الفريق (أشلاء)، وبدأت العمل وفق ما نراه من جهد ومثابرة، وأعتقد بل أكاد أجزم أن ما فعلته الإدارة الماضية عبث، ولم يرقَ إلى عمل يستحق التقييم.أسألكم بالله، هل تعاقدات الأهلي الأجنبية لها تعريف غير العبث.(3)رينارد مدرب كبير، ويجب أن نتعامل مع اختياراته بكل احترام، وأن نمنح الفنيين فرصة إبداء وجهات نظرهم في معزل عن الوصايا.غريب غاب عن خيارات رينارد ومعه متعب الحربي والمعيوف والعبود وسميحان النابت، فلماذا غَضِبَ النصراويون لعدم ضم غريب.هيثم والربيعي في المنتخب رد وأي رد، صفعة لمن كانوا يقولون أعيروهم من أجل المنتخب.نهاركم أبيض..• ومضة:الحياء ليس في خفض الرأس، ولا في احمرار الوجه، الحياء أن لا يجدك الله حيث نهاك.