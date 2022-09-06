أعلنت النيابة العامة أن نيابة الرقابة على السجون ودور التوقيف اتخذت الإجراءات النظامية حيال المتسبب بإحدى الجهات لإيقافه شخصاً دون مستند نظامي !رغم أن النيابة العامة تستطيع أن تمارس عملها دون الإعلان عن إجراءاتها، إلا أن مثل هذا الإعلان هو رسالة توعوية هامة لكل من يمارس صلاحياته في قطاعات تتصل بالضبط والتوقيف بأهمية التقيد بقواعد وضوابط ممارسة الصلاحيات، والتحذير من الوقوع في مخالفة تجاوزها، لأن القانون سيحاسبه كما أنها توعية لأفراد المجتمع بحقوقهم !الرسالة يجب أن تصل كذلك إلى تصرفات خاطئة تبدو صغيرة لكنها كبيرة في أثرها على النفوس يقوم بها بعض أفراد الدوريات والنقاط الأمنية أو المرورية في ميادين تتصل بالتعامل مع الجمهور، مثل الالتزام بلغة التخاطب التي تحفظ الاحترام بين الطرفين، وتقدير الحالات واختلاف درجات التعامل معها !ويحدث أحياناً أن يتعسّف البعض في استخدام صلاحيته أو صفته الرسمية في مواقف تحمل فوق طاقتها وحجمها دون حاجة في الطرق أو الأماكن العامة، ومثل هذه التصرفات الفردية لا ترضي المسؤولين عن قطاعات هؤلاء الأفراد ولا يتساهلون في معاقبة مرتكبيها، لكننا نريد أن تتوقف من الأساس، وهذا يتطلب رفع مستوى التوعية بحدود الصلاحيات وخطوط مخالفات القانون !باختصار.. إعلانات النيابة هي رسائل توعوية قبل أن تكون أخباراً إعلامية !