دفع الغرب روسيا دفعاً لغزو أوكرانيا. إذ نكث بوعوده، وتعهداته، بعدم توسع حلفه (ناتو) شرقاً. لكنه استغل انشغال روسيا في مشاكلها الداخلية، فتوسع إلى حدودها الغربية. وضم دولاً متاخمة لروسيا، واضعاً بعض قواته وصواريخه قرب البر الروسي. وعندما قويت روسيا، تنبهت لهذا الاقتراب سيئ المقصد، وبدأت تدعو لوقفه. ولكن الغرب استمر في التوسع شرقاً، غير مبالٍ بالمخاوف الأمنية الروسية المشروعة، وغيرها. فقرر ضم أوكرانيا للناتو، وهي الدولة الأقرب لروسيا. عمل ذلك، رغم وجود نسبة كبيرة من الأوكرانيين تميل لروسيا، ورغم تحذير روسيا بعدم ضم أوكرانيا للناتو؛ لأن ذلك يهدد أمنها القومي بالفعل، لدرجة خطيرة جداً.تدخل الغرب، بشكل سافر، في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، وساهم في وصول حكومة فولاديمير زيلينيسكي، الموالية، والعميلة، له للسلطة. وأقام بأوكرانيا مصانع سرية للأسلحة البيولوجية والكيميائية، ورادارات للتجسس على روسيا. وبذل جهداً محموماً لتهيئة أوكرانيا لعضوية الناتو. وكانت روسيا تراقب هذا الوضع بقلق، وغضب شديدين، حتى تفجر غضبها، فاندفعت لغزو أوكرانيا ابتداء من يوم 4 فبراير 2022م.****والملاحظ، إمعان القيادة الأوكرانية، بزعامة زيلينيسكي، في مواصلة الحرب والقتال، والتماهي التام مع الخطة الغربية، في معركة خاسرة تماماً، بالنسبة لبلدهم. فهم يواجهون قوة عسكرية عظمى، لن يستطيعوا الصمود أمامها، ناهيك عن الانتصار عليها، مهما تدفقت المساعدات العسكرية والسياسية إليهم من الغرب. والنتيجة النهائية ستكون مزيداً من العناء والتدمير للشعب الأوكراني. صحيح، أن ذلك قد يستنزف بعض قوى روسيا، ولكن قدر هذا الاستنزاف سيكون محدوداً، ولا يتناسب مع حجم تدمير دولة كبيرة ومتقدمة مثل أوكرانيا. فأي منطق يتبعه ساسة أوكرانيا، بإصرارهم على مواصلة الحرب، خاصة بعد أن اتضحت أهداف الغرب، ونواياه، تجاه بلادهم، وجيرانها! كان، وما زال، بإمكان حكومة أوكرانيا مهادنة الروس، والتفاوض معهم، والبقاء على الحياد، لحماية بلادهم، وشعبها، من هذا التدمير الهائل. فغالباً لن يكسبوا من عضوية الناتو إلا أن يصبحوا «في فم المدفع».****ومعروف، أن رد فعل الغرب (ناتو) على هذه العملية العسكرية الروسية، تجسد في إجراءات عدة مضادة خطيرة، من أهمها: التنديد الشديد بروسيا، وفرض عقوبات غير مسبوقة عليها، إضافة إلى إنشاء جسر جوي بين الغرب وأوكرانيا، لتزويد الأخيرة بأسلحة وصواريخ متطورة جدا، وغير ذلك. كل هذا يجعل الغرب منخرطاً في الحرب ضد روسيا، وإن بشكل غير مباشر. أي أننا نشهد الآن حرباً ضروساً غير مباشرة بين الغرب وروسيا، توشك، لو «صعدت» قليلاً، أن تصل لدرجة حرب شاملة مباشرة (ونووية).. حرب عالمية ثالثة، قد تكتب نهاية هذا العالم، كما نعرفه. فمن المستبعد ألا يستخدم السلاح النووي في أي اصطدام مباشر حاد بينهما، خاصة بعد أن وضعا ترسانتيهما النوويتين على «أهبة الاستعداد».****ولم تقتصر تداعيات هذه الحرب السلبية على أوكرانيا وحدها، بل طالت كل أوروبا، ومعظم أرجاء العالم. ومن أهم هذه التداعيات الخطيرة: انخفاض ووقف إمدادات النفط والغاز الروسي إلى أوروبا، توقف صادرات القمح والحبوب من أوكرانيا وروسيا إلى بلاد هي في أمس الحاجة إليها. إضافة إلى خلق بؤرة توتر عالمي خطير... قد يتفاقم، ليصل إلى الاصطدام المباشر بين روسيا وحلفائها من جهة، وحلف ناتو من الجهة الأخرى. فقد وضعت هذه الأزمة أمن وسلامة العالم، وليس القارة العجوز فقط، على كف عفريت.ومؤخراً، استجد خطر فادح جديد لهذه الحرب، ألا وهو خطر تسرب الإشعاع النووي ( NRH: Nuclear Radiation Hazard) من ثالث أكبر محطة نووية في العالم، وهي محطة «زابوريجيا» النووية، التي تسيطر القوات الروسية عليها منذ مارس 2022م، وترابط فيها هذه القوات حتى الآن. وقد اتهم وزير خارجية أوكرانيا القوات الروسية بقصف هذه المحطة مرات عدة، والتسبب في تسرب الإشعاع منها، والعمل لتكرار كارثة «شيرنوبل». بينما ردت روسيا بالقول إن القوات الأوكرانية هي التي تقصف هذه المحطة، وتتهم الروس بذلك. وكيف لروسيا أن تقصف محطة تحتلها؟! وهذه الاتهامات المتبادلة لا توقف الخطر المحدق الذي ستحدثه هذه المحطة في حالة تحطم أحد مفاعلاتها، وتسرب الإشعاع القاتل منه، تجاه ما حولها، وصولا ربما لعمق أوروبا.****شيدت زابوريجيا عام 1980م، وتحتوى على ستة مفاعلات (ماء مضغوط). وشغل مفاعلها السادس عام 1995م. وتعتبر المحطة الأكبر من نوعها في أوروبا، وثالث أكبر محطة في العالم. وتولد الكهرباء، مغطية حوالى 20% من استهلاك أوكرانيا من الكهرباء. وتبعد بحوالى 500 كيلومتر عن موقع «شيرنوبل»، الذي شهد أسوأ حادث تسرب نووي كارثي، حتى الآن، والذي وقع عام 1986م، وأسفر عن مقتل 36 شخصا، وإصابة أكثر من ألفي شخص.تحبس أوروبا بخاصة أنفاسها الآن، خشية تسرب الإشعاع النووي من زابوريجيا، بكميات قاتلة. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من كارثة نووية، مطالبا بوقف القتال قرب المحطة. أما رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل جروسي، الداعم لإسرائيل، والمتكتم على نشاطها وسلاحها النووي، فزار المحطة مع فريق من الوكالة، للعمل لحمايتها، وسلامتها.****لقد مضى على هذه الحرب حوالى نصف عام، ولا يلوح في الأفق ما يشير لقرب انتهائها. ويبدو أن هناك ثلاثة احتمالات لهذه الحرب، في المدى القصير، إما أن تستمر ستة أشهر أخرى، أو يتم الاتفاق على حل سلمي بين الأطراف المعنية، أو تتفاقم... لتتسبب في حرب عالمية ثالثة، وأخيرة. إن ما يحصل في زابوريجيا قد يعجل بدفع أطراف هذه الحرب للتفاوض على حل سلمي ينهى النزاع أو يقلصه، ويقي المعنيين شرور الهلاك النووي.