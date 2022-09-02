لا أعتقد أن الأهلاويين سيكررون المأساة ويعودون إلى تركة الثلاث سنوات الماضية...!

بل أكاد أجزم أنهم بعد درس إدارة ماجد النفيعي الذي كان نتاجه الهبوط استوعبوا الدرس ولا مجال لتكرار الأخطاء...!

وأقول أخطاء من باب تهذيب الصح المنتظر فما حدث أوصفه بكارثة غير أخلاقية يجب أن يحاسب أبطالها حساباً عسيراً...!

ابتسامة ليلة الهبوط فيها من الدلات ما يكفي لأن يجعل صاحبها يغيب عن النادي مدى الحياة ومعه أدواته التدميرية بقيادة السير موسى...!

أعود إلى الأهم وأطالب كل أهلاوي له علاقة بتشكيل المرحلة القادمة أن يبحث عن أبناء النادي الشرفاء والعشاق والأمناء، فما مضى كاف لأن يبين لنا حقيقة من باع ومن قبض ومن حضر القسمة...؟

أكرر و أوغل في الطلب يجب أن لا يكون بين عناصر مرحلة المهذب وليد معاذ منتميا لفلان وآخر محسوب على فلان.. نريد كل القائمة قائمة عشاق فيها الأهلي أولاً....؟

انسوا جمعية تصوير الأوراق وحكاية أعضاء كانوا جزءا من التخريب وفكروا في الأمناء الذين مصلحة الأهلي عندهم فوق كل المصالح...!!

غيروا التركيبة بتنصيب إدارة متجانسة للقدم وعاشقة فهي الوحيدة القادرة على قطع يد السمسار والمتمصلح والعابث...!

نريد إدارة تجتث كل الأسماء الموجودة في النادي وتأتي بمن هم أهل للثقة، فما نراه من تسريبات لأوراق رسمية تعطي تأكيدا أن الكل يعملون لأنفسهم وليس للكيان...!!

التغيير يجب أن يكون جذريا موظفين وعاملين، ولا أظن ذلك صعبا، فثمة أهلاويون مؤهلون ويتمنون خدمة الأهلي...

أعلن تكليف إدارة برئاسة وليد معاذ تضم تيسير الجاسم وخالد السريحي ومحمد القنب وسعود بن أسعد رحيمي وطارق خليفة، ولا مشاحة في ذلك فجميعهم متفق عليهم لكن ما أبحث عنه أن تعود الحياة للنادي من خلال إعادة الأبناء إلى بيتهم في كل مفاصل النادي...!

أيتها الجمعية أعضاء ومساعدين انبذوا الخلافات وانصتوا لحكمائكم وابعدوا من ينثرون الملح على جرح الأهلي تحابوا تعاضدوا اختلفوا واتفقوا على حب الأهلي...!

رتبوا جمعيتكم وأعيدوا صياغة توجهها والغوا اجتماعات البيوت وعزائم الاستراحات، ففي الأهلي صالة تستوعب حبكم قبل اجتماعاتكم...!