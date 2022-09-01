سؤال افتراضي تعمدت أن يكون عنوناً لهذا المقال مع أنني أملك إجابته، لكنها لن تروق لمن يتصدرون المشهد في الأشهر الأخيرة ومنها تموز وشباط..!الأهلاويون موجودون رأيتهم في مدرجات الجوهرة وفي ملعب الأخدود، وأجد الكثير منهم في منازلهم ومحالهم يتقاسمون التعب والحزن على عشقهم، والجزء الآخر من الأهلاويين هجروا كرة القدم حتى يخرج محبوبهم من غرفة الإنعاش..!آخرون لن أنساهم فارقوا الحياة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية..!عزينا أسرهم وعزينا أنفسنا في كبير بات يتلاعب به الصغار..!خلص الكلام واشتكت منا العبارات من كثر تكرارها ولم نزل نواصل النعي لعل أن يكون لحزننا صدى ولمناجاتنا آذان صاغية، فهل نيأس..؟كلا يا من تظنون أننا سنرمي المنديل..؟ كلا يا من تعتقدون أننا سنكتفي باستدرار عطفكم فحتى في عز انكسارنا سنخاطبكم بشموخ..!الأهلي نصف ما يحدث له سببه تجار وقراصنة وسماسرة ودلالون، والنصف الآخر سببه جمعية كان فيها الدلال شاطراً، وإن زدت أخشى من أن من يبحثون عن الضوء يتناوبون الأدوار ليسوّقوا بضاعتهم التي صابها الكساد بعد أن فهم جمهور الأهلي الحكاية وأصلها..!الأهلي وهنا أخاطب سمو وزير الرياضة، ضحية لأكثر من جلاد، فمتى توجه بفتح الملفات المسكوت عنها في الأهلي..؟الأهلي يا سمو الأمير لم يبقَ منه إلا أشلاء هي اليوم في الطريق إلى الدرجة الثانية..!باعوا النجوم ونسقوهم وتعاقدوا مع ثلاثة لاعبين أو أربعة يتم تأهيلهم كونهم جاءوا مصابين ومبتعدين عن الملاعب بعضهم عاماً وبعضهم نصف عام، فماذا بعد هذا الغش...؟هاسي قضى على الأهلي وفق خطة تدميرية ممنهجة، وبديلة أكمل المهمة، وبطل المشروع (سيادة المدير) الذي أطلق يده الرئيس ليفعل ما يريد وكان الناتج كما هو حاصل الآن..!وهنا أكرر هذه الرسالة كتأكيد أن ماجد النفيعي سلّم النادي للأخ موسى، فهل تصدق يا سمو الأمير أن رئيس الأهلي منذ ليلة الهبوط حتى الآن لم يلتق فريق القدم، ولم يحضر مباراتي القيصومة والأخدود، فماذا يمكن أن نسمي هذا..؟يقول استغنى عن موسى المحياني وموسى يوم الأحد في النادي..؟اسأل يا سمو الوزير محمد الديني نائب الرئيس لماذا استقال..؟لتعرف حقيقة من دمّر الأهلي..؟!