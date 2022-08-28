• لا أرى جدوى من الحديث عن إدارة ماجد النفيعي، فهي باتت لي مسألة ماضٍ (الله لا يعيده)، بل سأتحدث عمّا بعد هذه الإدارة..!• جمهور الأهلي من الماء إلى الماء لم يعد يثق في جمعية لم تجلب للأهلي إلا ما هو فيه اليوم؛ ولهذا أتمنى كما يتمنى كل مشجع أهلاوي أن يتم التحفظ من أعضاء الجمعية على أسماء من يقدمون من حين إلى آخر على أنهم مرشحون، وهؤلاء من رآهم أو سمع بهم في المساحات وتويتر سيكونون امتداداً لمن سبقهم، وكل شيء له ثمن..!• امنحوا الأهلاويين فرصة خدمة ناديهم بعيداً عمّن يبحثون عن «الشو» أو الاسترزاق على حساب الأهلي، أغلقوا ملف الإدارات الثلاث الماضية، ولا تكرروا التجربة (تجربة أصواتي لفلان وفلان)، واستنسخوا تجربة الشباب والهلال والاتحاد والاتفاق، نعم استنسخوها وابحثوا عن إدارة كفاءة تعمل وفق منهج واضح، وأجزم أن الأهلي فيه من الكفاءات ما يجعلني أجزم أن بإمكانكم اختيار ثلاث إدارات وليس إدارة واحدة، وأوصيكم من أجل الأهلي أبعدوا مَن يقدمون أنفسهم اليوم عشاقاً، بل وجاهزين لخدمة الأهلي، فهؤلاء خلفهم سماسرة وقراصنة، والحر تكفيه الإشارة.• تعب الأهلي من معارك الجمعية العمومية وقراصنتها، ويجب بعد أن تم تدميره أن يُعاد بناؤه من خلال عشاق وليس موظفين، بل من خلال أسماء ربت وترعرعت في الأهلي.• الأهلي نهب ودمر وسرق، وينبغي أن تفتح الملفات، نعم يجب أن تفتح، بل وتسبر أغوارها لإعادة الحق للكيان، أما أن يترك الأمر بلا حساب ولا عقوبة فهذا من جعل الكل يطمعون في كرسي الأهلي رئيساً وأعضاء إدارة..!• الأهلي يحتاج إدارةَ تغييرٍ في كل مفاصل النادي، إدارةً تعيد صياغة النادي بشكل عام وخلفها إدارة ظل تراقب وتساند.• أكرر أبعدوا عن الأهلي جمعية تديرها تكتلات ويحرك بعض أعضائها من يجب إبعادهم، وهنا ألمّح لكن من أجل الأهلي إن رأيت أن الرئيس القادم امتداد للمراحل الثلاث السابقة، فحتماً سأضع الحقيقة على مكتب سمو الوزير الذي يعرف أنني لن أقول إلا ما يخدم الأهلي.• كفاية عبث، وكفاية تدمير، وكفاية استرزاق على حساب كيان..!• فكروا في مرحلة ما بعد إدارة النفيعي، وما يخدم الأهلي، وأبعدوا عن الأهلي مرشحي المساحات وتويتر، فهل وصلت الرسالة..؟!• أخيراً:لا تسخر من وجع الآخر مهما كان ما يشعر به بنظرك سخيفاً، فهو لا يملك نفس طبيعتك ولا فكرك ولا عواطفك. طريقة تعاطينا مع الأزمات والأوجاع تختلف من شخص لآخر، ما يؤثر به بشدة قد لا يُحدث ذات التأثير فيك، الذي يبكيه ويجعله ممزقاً قد لا يحزنك، فدائماً تعامل بجدية مع ما يشعر به غيرك.