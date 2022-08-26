منذ ليلة هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى والأكثرية من أعضاء الجمعية العمومية يتبادلون الأدوار في زف البشرى على سحب الثقة من إدارة ماجد النفيعي، وعلى هامش تلك البشرى هناك من بدأوا تجهيز أنفسهم للخلافة أو الجلوس على كرسي بات الوصول إليه أسهل من السهل...!هبط الأهلي وانعقدت الجمعية فكان النتاج لا شيء، سمعنا وسمعنا وظل الحال على ماهو عليه ماجد مستمر وموسى يتمدد لتأتي مباراة القيصومة لتكشف حالا أسوأ من الحال الذي كان عليه الفريق ليلة الهبوط....!!ماجد إذا كنت تحب الأهلي وتقدر ارتباط اسمك كرئيس به مرتين استقل.. نعم استقيل واحرج جمعية لم تستطع إبعادك كما كانوا يبشرون...!استمرارك فيه مزيد من التأزيم، وكثير من التعب والاستفزاز لجمهور الأهلي....!ما حدث بعد وأثناء مباراة القيصومة من الجمهور تجاهك سيتكرر في كل الملاعب لك ومعك، فلا تكابر ولا تعاند فهذه رغبة الجمهور، فلا تتعاطى معها كما كنت تتعاطى مع الجمعية، فكلمة الجمهور يجب أن تسمعها وتنفذها، فعنادك مع الجمعية دفاع عن نفسك وتبرئة لساحتك.. لكن مع الجمهور وأنا منهم يجب أن تقول نعم...!أملك من الحصافة ما يجعلني أناديك بهذه اللغة الهاديئة وأكرر بهدوء وعقلانية ضرورة تقديم استقالتك، فمن خلال هذه الاستقالة ستأتي الإصلاحات مبكراً....!فكل ما يمكن أقوله عطفاً على ما رأيته أمام القيصومة أن الأهلي منهار فنياً ونفسياً وإدارياً، ولا يمكن إصلاح هذا الانهيار إلا بمغادرتكم جميعاً، فهل تعي معنى الانهيار....!!مدرب أقل من أن يدرب فريق ديرتنا الهاوي، ولاعبون فرطتم في النجوم وأبقيتم على أرباع النجوم، ولاعبون أجانب أشبههم يا ماجد مجازاً بما يعرض في محلات أبو ريالين والضريبة علينا....!ماجد كنت وسأظل معك صديقاً صادقاً المهم أن تلبي طلبي وطلب المدرج الذي أتعبته وتنسحب تقديراً لهم واحتراماً لنفسك...!الأهلي يا ماجد إذا استمررت لن يصعد بل الخوف يهبط للثانية...!اعرف أن بطل هذا العبث المدمر واحد لكن هذا الواحد أطلقت يده في النادي وكان عبثه أشبه بمجزرة دونها التاريخ، ولهذا نقول الرحيل وجب وبلّغه دونما تحية أننا لن ننساه كما لن ننساك، وهل ما فعلتموه يُنسى....؟