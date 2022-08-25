• لم يكن هناك من يجرؤ أن يفاوض أي لاعب أهلاوي حتى همساً، بل إن أفضلية الانتقال عند أي لاعب تتجه للأهلي..!• بيئة الأهلي وهيبته ذهبت مع تاريخ ذهب، ولم يعد إلا بقايا تاريخ أجده في شعار شوّه ووجوه متعبين ضاقت عليهم الوسيعة وقست على عشقهم المراحل التي فيها تبادل الأرباح بعملة الصفقة ومكانها والعملة ما بين دولار ويورو وريال..!• صفقات الأهلي صفعات، وإن ذهبت إلى التفاصيل أخشى أن أسمع من يقول هذا اتهام تعاقب عليه مع أن هناك من يجب معاقبتهم نظير ما فعلوه بالأهلي وما زالوا يفعلونه..!• غريب الذي باع الأهلي ورحل ليس آخر المغادرين ولا أولهم فقبله محمد العويس الذي أرهق الأهلي وأرهقنا معه، كنت أظن أنه لو ضاقت الدوائر سيدفع ليبقى في الأهلي، لكن بلانا منا فينا فكل قصة انتقال لها حكاية أبطالها أهلاويون نعم أهلاويون ومن يشجعهم أهلاويون، فمن يعلق الجرس..؟• كان -ولا أحب كان وفعلها الماضي الناقص- بمقدور الأهلاويين حماية ناديهم كما تفعل الأندية التي تحترم نفسها، لكن أن تفتح ناديك على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام للسماسرة فطبيعي أن يكون النتاج ما نراه اليوم.• حينما تدخل السمسرة أي نادٍ ويكثر حوله وكلاء اللاعبين، فهنا يتحول على رأي الزميل محمد أبوهداية منشأة منكوبة..!• أيها الأهلاويون هل يرضيكم ما حصل ويحصل للأهلي..؟!• جمعية الأهلي التي من خلالها تأتي إدارة وتذهب أخرى أثبتت أنها جزء من الفشل، فذريعة عملنا ورفعنا للوزارة واشتكينا كلام لا يقدم ولا يؤخر، ففضلاً إن كنتم تحترمون الأهلي فعليكم أن تحموا النادي من هذا العبث أو تقدموا استقالاتكم، وهذا أسلم حل لكم..!• أما مسألة شيلوا إدارة وصوتوا لأخرى فهذا هو من أوصل الأهلي إلى هذا الحال.• بيع عقد غريب فتح النار على إدارة ماجد النفيعي، فثمة غداً أو بعد غد من سيفعل مثل ما فعله غريب وعندها لا يمكن للحاكم بأمره في الأهلي إلا مباركة الخطوة وليذهب الأهلي إلى المجهول.• تمدد السماسرة في معسكر الأهلي، وكل إعارة أو انتقال لها ثمن، ومن يدفع الثمن الأهلي..!