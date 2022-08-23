• لم أرَ أملاً يلوح في الأفق يعيد لنا ابتسامة هاجرت منذ تلك الليلة الحزينة، بل زاد السواد، وعن أي سواد أتحدث يا أهلي؟• سؤال إن وجدتم له إجابة لا تترددوا في إرسالها كي أبني عليها.• يقول السؤال: بأي حق يذهب غريب أو وكيله للتفاوض مع النصر وهو مرتبط بعقد مع الأهلي، إلا إذا كانت إدارة الأهلي أعطتهم الضوء الأخضر، فهذا أمر آخر يجب إيضاحه لنكون كما جمهور الأهلي على بيّنة من أمرنا.• مع يقيني التام أن الضوء الأخضر من قبل الإدارة هو من جعل وكيل اللاعب يتمدد في معسكر الأهلي ويوزع الابتسامات في معسكر النصر.• لا تشوهوا غريب بذريعة لها سيناريو قد يكشف مع الأيام.• إلا إذا كان هناك من حرّضه لاختلاق المشاكل، فنحن هنا أمام قضية تشبه قضية حمدالله، لكن موافقة الإدارة على بيع عقد اللاعب تُجهز على قول كل محتج، وهنا يمكن الجزم أن مسألة المشاكل، ورفض اللاعب وتمرد اللاعب كلام لذر الرماد في العيون.• إقحام الهلال في المفاوضات مع أنه موقوف عن التسجيل يجب أن يوضحه الهلال ولو بسطرين في حسابه في «تويتر» ليكشف زيف ادعاءت متفق عليها كانت جزءاً من اللعبة!• فتوضيح الهلال مهم جداً، الذي استخدم بشكل لا يقبله الهلاليون، فمن حق الجمهور، كل الجمهور، على الهلال إيضاح الحقيقة، ففي إيضاحها تعرية لكل من وصم الهلال بمفاوضات غير قانونية.• أنطلق في حديثي عن هذا الانتقال من نقطتين؛ أولهما غريب الذي شوّهه بيان الأهلي، مع التأكيد أن هذا التشويه زادني قناعة أن الأهلي هو الذي يشوه من خلال مرحلة هي الأسوأ في تاريخه.• ثانيهما أن غريب الذي يوصم بالمتمرد هو غريب الذي وقّع للنادي قبل عدة أشهر بكل هدوء في وقت كان بالإمكان فيه أن ينتقل لأي نادٍ قبل التجديد بالمبلغ الذي يريد، ثم إذا كنتم صادقين في اتهاماتكم لغريب، كيف تكافئون تمرده بتلبية رغبته في الانتقال؟• بيانكم سيفتح الباب عليكم؛ بمعنى أن كل لاعب يريد الانتقال سيتمرد ويفاوض، فسبحتكم انفرطت والله يكون في عون الأهلي.• أخيراً: افصحوا كم كان ثمن الصفقة؟