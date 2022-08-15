تستطيع بكل الاطمئنان، وتبعًا للشواهد؛ قديمها وحديثها، أن تدعي بكلّ قوّة، أنّ «العقلية الاستعمارية» هي الثابت الوحيد في مظهر الصراع الإنساني على مرّ الحقب والسنوات، منذ تأسيس المستعمرة البرتغالية في سبتة المغربية عام 1415م.على اعتبارها مبتدأ ظاهرة الاستعمار في حساب المؤرّخين، مرورًا بتناسل هذه الظاهرة في العصور التي تلت ذلك من قبل الفينيقيين والإغريق والصليبيين، وغيرهم من الدول أو الشعوب التي أخضعت غيرها للقهر، ونير الاستعمار، عبر سلطان القوّة، وانتهاء بمحصلة الصراع عقب الحربين الكونيتين؛ الأولى (1914 – 1918)؛ والثانية (1939 - 1945)، وما صحب ذلك من تمدد للمطامع، وتشكيل للمستعمرات، وفقًا لقوة السلاح، وجبروت السطوة..فلو نظرت إلى الفجوات في هذه القفزات التاريخية، فيمكنك أن تقف على محاولات لـ«أنسنة» هذا الصراع الدامي، والمطامع المتوحشة، بصياغة تعهدات ومواثيق أقصى ما كانت تطمح إليه أن توقف مدّ الحرب، وتنهي الصراع، بدءًا من تشكيل «عصبة الأمم» عقب مؤتمر باريس للسلام في 1919م، وحتى تأسيس الأمم المتحدة في العام 1945م.وتكفي لمحة خاطفة لميثاقي هذين الكيانين ليدرك المرء أنهما صيغا بذات «العقلية الاستعمارية» التي تستند إلى مبدأ القوّة في نفاذ القرار، باحتفاظ «نادي الكبار» بسلطة تقرير مصير الشعوب التي استعمرتها، وإخضاعها إلى ذات السلطة المركزية بحيل مراوغة ومخاتلة، عبر تخلّقات الاستعمار في أطواره المتقبلة، والهادفة في جوهرها إلى استغلال مقدّرات تلك الشعوب، واستنزاف مواردها، والاعتياش من خيراتها، تحت غطاء من ذرائع مثل؛ نشر الاستنارة وبث الوعي، وإشاعة القيم الحضارية، وغير ذلك من قيم برّاقة، وسط الشعوب المتخلفة والبدائية، أو بث قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو تعليم مبادئ الاشتراكية بوصفها المنقذ للشعوب من سطوة الإمبريالية، وما إلى ذلك من هذه الترهات التي لم تفلح في ستر عورة الاستعمار، طوال هذه الحقب الماضية وحتى يومنا هذا.. فالشواهد كلها تشير بوضوح، وبخاصة إذا ما نظرنا إلى الوضع في أفريقيا بعامة، والدول المصنفة تحت لافتة العالم الثالث، أن العقلية الاستعمارية ظلّت في مراوغة زئبقية لتبرير سلوكها الاستعماري تحت غطاء من لافتات إنسانية برّاقة، ولكنها تنطوي على ذات الأهداف الاستغلالية، والأطماع المستمرة في نهب ثروات الشعوب المستضعفة، بحيث تستطيع القول بكل ثقة، إن مظهر الاستقلال الكامل لشعوب العالم الثالث لم تكتمل دورته، ولم تستبن أشراطه بالشكل الذي يحقّق المعنى الحقيقي للاستقلال، وليس في رحيل المستعمر عن الأرض الجغرافية المستعمرة إلا انتقال ميكانيكي فقط، فيما احتفظ لنفسه بكامل الحقوق الاستعمارية التي تخضع تلك الشعوب إلى إرادته وسلطانه، سواء عبر تشكيل حكومات ذات ولاء مطلق له، وتسخير مقدرات الشعوب الاقتصادية لأغراضه، مسخرة إياها في توفير المادة الخام، ومحتفظة بحق امتلاك التكنولوجيا وسبل الإنتاج الحديث، بما أفضى بداهة إلى ارتباط تلك البلدان المتوهمة استقلالها، إلى علاقات استغلال أشد وطأة، وأكثر فداحة، وأي محاولة للخروج عن هذا النمط الاستعماري الجديد، يعني استعمال سلاح الانقلابات العسكرية لتعديل ميزان التوجّه لصالح العقيدة الاستعمارية الجديدة، وبهذا احتفظ «نادي الكبار» لنفسه بحق إخضاع هذه الشعوب لإرادته عبر «الريموت كنترول»، وعبر وكلاء لها يقومون بالمهام نيابة عنه.. ولم تملك الشعوب في محاولات خروجها سوى الانتقال من معسكر استعماري إلى آخر، تبعًا لموازنات تقليل الخسائر، وليس بحثًا عن الفائدة المرجوة، طالما أنها لم تملك، ولن تملك أسباب التكنولوجيا ووسائل الإنتاج الحديث بما يمكنها من استغلال ثرواتها ومقوماتها الاقتصادية، ومتى ما خاطرت هذه الدول بتوطين صناعتها ووسائل إنتاجها الحديثة، فإنها ستواجه تخلقًا استعماريًا جديدًا، أكثر فداحة وأعظم خطرًا، يتمثل في خلق بؤر الصراع داخل مجموعاتها الإثنية، وتسعير أواره بالسلاح، وفتح الطريق أمام الحروب الأهلية، بما يتيح للسطوة الاستعمارية التدخّل بذرائع إنسانية، لتعديل الوضع على ما كان عليه، لتظل ثروات هذه الأمم والشعوب ومقدراتها «مخزونًا استراتيجيًا»، تمتد إليه يد العقل الاستعماري لتناله بكافة الحيل المتاحة.. ودونكم ما يحدث في الساحة الأفريقية، فمرة فرنسا وأخرى روسيا.إن هذا المظهر من تخلّقات العقل الاستعماري، ظل مستمرًا في «اعتراف صامت» تحت لافتة الأمم المتحدة، والتي أسست أدبيتها على هذا الوعي الزائف، وهذا أمر أعد القارئ بالكتابة عنه وشيكًا إذا أمدّ الله في الآجال. فقط أشير إلى أن الأمر المثير للاستفزاز والاشمئزاز؛ أنّ حالة «الاعتراف الصامت» هذه تجاوزت هذا المربع إلى العلن، بإعلان «الدول العظمى» أحقيتها في المزاحمة، والسبق إلى هذه الموارد قبل أن «يسطو» عليها الآخرون، دون حرج أو مواربة، فقط تابعوا أخبار الصراع الروسي الأمريكي الأوروبي في غرب أفريقيا هذه الأيام لتكتشفوا ذلك، ولتعرفوا مخرجات هذا العقل الاستعماري، واستمرار نفوذه تحت غطاء اللافتات المخاتلة وما أكثرها !