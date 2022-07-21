المملكة العربية السعودية تعلن وعلى كل منبر -ويشهد على ذلك حي السفارات بالرياض- رفضها التطبيع مع إسرائيل. جاء ذلك على لسان ملكها وولي عهده ووزير خارجيتها وكل مسؤول في الدولة، وتؤكد على كل المنابر أن التطبيع مع إسرائيل لن يحدث قبل حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وعلى الرغم من هذا الموقف الصريح يترك الفلسطينيون دولاً طبّعت وتعاونت وبنت علاقات حميمية مع إسرائيل كالمغرب وقبلها مصر والأردن وتركيا والسودان، يتركون تلك، ويمطرون السعودية شتماً وتخويناً.مَن هم هؤلاء الفلسطينيون الذين يهاجمون السعودية؟ لعلي أستطيع أن أحدد ثلاث فئات:الأولى المستأجرون، هناك كتاب من الجنسية الفلسطينية يستأجرهم من يحتاجهم لشتم السعودية. هذه الفئة ليست وقفاً على الفلسطينيين، فثمة مصريون ويمنيون وكويتيون وسوريون وعراقيون ولبنانيون وغيرهم برسم الإجار، لشتم السعودية. هؤلاء نعرفهم بالاسم سواء كانوا فلسطينيين أو من الجنسيات العربية الأخرى.أما الفئة الثانية فتأتي من المكان المظلم. نعرف أن كل دولة في العالم تملك جهاز استخبارات من ضمن وظائفه الأساسية الحرب الإعلامية، تحطيم المعنويات، تغيير المواقف، التأليب، إلخ. لن يفوت المخابرات الإسرائيلية هذا، بل يفترض أن تكون لعبتها الأساسية، فوضع إسرائيل في هذا العالم غير مسبوق في التاريخ ويصعب الدفاع عنه أخلاقياً؛ لذا سيكون هذا أهم سلاح يجب أن توظفه الدولة العبرية لتدمير التعاطف مع الشعب الفلسطيني وعزله عن أرومته. لن يعوزها أن تصنع ألف ذباب إلكتروني يعملون على شتم السعودية ثم يردون على أنفسهم بشتم الشعب الفلسطيني باسم السعوديين. يتشاتمون إلى أن تثور حمية السذج والبسطاء والمتهورين من الطرفين ويدخلون المعركة بأسمائهم الصريحة، هذا ما نشاهده يتطور بسرعة على السوشل ميديا.الفئة الثالثة، وهي التي تمثل طيفاً من الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني أسوة بكثير من الشعوب العربية ما زال يحتفظ بقيم الستينات البعثية والناصرية والتقسيمات العربية بين رجعية وثورية. تم تشكيل وعي العرب السياسي على مجموعة من العقائد كالوحدة وتحرير فلسطين وبترول العرب للعرب ومؤامرات الصهيونية إلخ. ابتهالات هذه العقيدة مثل (بدو عملاء رجعية) إلخ، مازالت عامرة في الوعي العربي. قبل فترة قصيرة سمعنا هذا على لسان زعماء لبنانيين. هذه الفئة من الفلسطينيين هي موضع استغلال دائماً لكل من اختلف مع السعودية. لكي تتأكد أن المسألة عقيدة لا أكثر تابع المديح لأردوغان مقابل الشتم للمملكة، ثم قارن بين موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية وموقف تركيا تجاه القضية. الشيء المحزن أن هذه الفئة لا تدرك خطورة دفع الشعب السعودي عاطفياً بعيداً عن الشعب الفلسطيني.ليس كل الناس ترى الحقائق مهما كانت نصاعتها. كثير من الناس تذعن لإيماناتها مهما تعارضت مع الحقيقة الساطعة. ثمة أطباء مسالك بولية تشرب بول البقر بوصفه علاجاً يشفي من كل الأمراض. وهذا ما يحدث مع المؤدلجين.لم يتعرض شعب على مدى التاريخ إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. هو الشعب الوحيد على وجه الأرض المصادر والسجين والمشرد والمنهك و(المدان) في الوقت نفسه. أي كائن يقع في مثل هذه الورطة سيفقد القدرة على التصرف السليم. من السهل استدراجه بالشعارات. انظر إلى ما تفعله تركيا وإيران وقناة الجزيرة بعواطفه. من حق الشعب الفلسطيني التفهم ومن حقه الصبر عليه، وهذا ما تصر عليه الحكومة السعودية وشعبها.