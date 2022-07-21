«مباراة الأبطال، قريباً في بريطانيا».. هكذا غرد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.ويقصد المباراة الودية المرتقبة التي ستجمع الهلال، كبير آسيا وبطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع فريق ألميريا يوم 7 أغسطس القادم في العاصمة البريطانية لندن.فريق ألميريا حقق لقب دوري الدرجة الثانية الإسباني فعاد مرة أخرى إلى الليغا بعد غياب دام 7 مواسم، وهذا يجعله ضمن الفرق القوية ذات الإمكانات والطموح والقدرة على تحقيق التطور والتقدم للأمام. كما أنه صاحب أسلوب جميل في اللعب ويحظى باهتمام ومتابعة من مالكه المستشار تركي آل الشيخ الذي طور الفريق وقفز به قفزة هائلة في الدوري الإسباني.أما الهلال السعودي، الذي نجح في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي، فقد كانت سيرته محل احتفاء نادي ألميريا، حيث كشف الحساب الرسمي للنادي في تويتر عن مواجهة ودية تجمعه مع الهلال قائلا: «أسود ألميريا في مواجهة زعيم آسيا وكبيرها 7 أغسطس.. لا يفوتكم»، معلناً بشكل رسمي إقامة مواجهة ودية تجمعه مع نظيره الهلال السعودي خلال فترة الاستعدادات الحالية للموسم الجديد. وإضافة لذلك فالهلال يحتضن لاعبين من أفضل النجوم في المملكة بينهم عدد كبير ضمن تشكيلة المنتخب السعودي.ما نتوقعه أن تكون مباراة الفريقين الكبيرين حماسية وممتعة يعزف فيها كل طرف داخل الملعب سيمفونية خاصة، ولا سيما أن المباراة تقام في الأجواء اللندنية المميزة والجذابة، رغم أنني تمنيت إقامتها في الرياض لنستمتع بحضورها وتغطيتها ومعايشة أجوائها بشكل لصيق، لكن عطاءات التقنية الاتصالية لن تجعلنا بعيدين عن المباراة، لذا أقترح بثها على يوتيوب أو أي برنامج آخر لتشاهدها كل الجماهير الرياضية المحبة والمتابعة والمتعطشة لمباريات كرة القدم المتوقع احتشادها بالإثارة واللعب الراقي المختلف، خصوصا جماهير الهلال وألميريا.أتمنى التوفيق للفريقين في المباراة، وأن نشاهد كرة قدم ممتعة، وأتوقع، من ناحيتي، أن تنتهي المباراة بالتعادل.