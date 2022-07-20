أتظن أنك عندما أحرقتنيورقصت كالشيطان فوق رفاتيوتركتني للذاريات تذرنيكحلا لعين الشمس في الفلواتأتظن أنك قد طمست هويتيومحوت تاريخي ومعتقداتيعبثاً تحاول لا فناء لثائرأنا كالقيامة ذات يوم آت..• الشاعر مهذل الصقور أسس من خلال هذه القصيدة قيمة شعرية ستتوارثها الأجيال جيلا بعد آخر، وهل هناك أجمل من قصيدة تخلد صاحبها؟وللناس وجهتهم، وأنا وجهتي غيرولكل حي هواية يهتويها‏والأيام ممزوج صفاها بتكديروالله كريم ورحمته مرتجيها‏وأنا صبور وقانع بالمقاديرومتوقع ساعة فرج واحتريها..• ويمضي في دروب الشعر مقدماً لوحات تجعل من يهوى الأدب يسأل عن هذا اليامي، ينسب أحياناً نتاجه الباذخ لغيره دون أن يفتعل قضية أو يشكو من سرق تعبه.المال مثل الظل لا مال ثم زالوالإنسان غصن وارثه تحت ظله• يقدم لنا مهذل الصقور جماله على طبق من شعر في منأى عن أغلفة المجلات أو عناوين الصحف المهتمة بالأدب، كل الأدب.ما هوب ودّه يلفظ أنفاسه ولا حوله بشرإمـّا صديق بيـَّحه ولا ولد عم بكـاهولاّ عفيفات يطـرّنْ الجيوب من القهرهذي رمت عنها القناع وذي رمت عنها العباهعلى ظهر سفينته يطوي مسافات العمر‏مستوحش وحشة نبي الله يونس في دجاه• يقول أحد المارين على إبداع مهذل: قصيدة «أتظن أنك طمست هويتي» ‏يتداولونها ولا يعرفون قائلها! هي للشاعر السعودي مهذل الصقور.• أخيراً، هذا مهذل الصقور اليامي، وهذا القليل من شعره، وليكن ختامها مسك.أنا مثل عيسى عائد وبقوة‏من كل عاصفة ألم شتاتي‏سأعود أقدم عاشق متمردسأعود أعظم أعظم الثورات‏سأعود بالتوراة والإنجيلو‏القرآن والتسبيح والصلواتي‏سأعود بالأديان ديناً واحداً‏خالٍ من الأحقاد والنعرات