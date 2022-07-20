أتظن أنك عندما أحرقتني
ورقصت كالشيطان فوق رفاتي
وتركتني للذاريات تذرني
كحلا لعين الشمس في الفلوات
أتظن أنك قد طمست هويتي
ومحوت تاريخي ومعتقداتي
عبثاً تحاول لا فناء لثائر
أنا كالقيامة ذات يوم آت..
• الشاعر مهذل الصقور أسس من خلال هذه القصيدة قيمة شعرية ستتوارثها الأجيال جيلا بعد آخر، وهل هناك أجمل من قصيدة تخلد صاحبها؟
وللناس وجهتهم، وأنا وجهتي غير
ولكل حي هواية يهتويها
والأيام ممزوج صفاها بتكدير
والله كريم ورحمته مرتجيها
وأنا صبور وقانع بالمقادير
ومتوقع ساعة فرج واحتريها..
• ويمضي في دروب الشعر مقدماً لوحات تجعل من يهوى الأدب يسأل عن هذا اليامي، ينسب أحياناً نتاجه الباذخ لغيره دون أن يفتعل قضية أو يشكو من سرق تعبه.
المال مثل الظل لا مال ثم زال
والإنسان غصن وارثه تحت ظله
• يقدم لنا مهذل الصقور جماله على طبق من شعر في منأى عن أغلفة المجلات أو عناوين الصحف المهتمة بالأدب، كل الأدب.
ما هوب ودّه يلفظ أنفاسه ولا حوله بشر
إمـّا صديق بيـَّحه ولا ولد عم بكـاه
ولاّ عفيفات يطـرّنْ الجيوب من القهر
هذي رمت عنها القناع وذي رمت عنها العباه
على ظهر سفينته يطوي مسافات العمر
مستوحش وحشة نبي الله يونس في دجاه
• يقول أحد المارين على إبداع مهذل: قصيدة «أتظن أنك طمست هويتي» يتداولونها ولا يعرفون قائلها! هي للشاعر السعودي مهذل الصقور.
• أخيراً، هذا مهذل الصقور اليامي، وهذا القليل من شعره، وليكن ختامها مسك.
أنا مثل عيسى عائد وبقوة
من كل عاصفة ألم شتاتي
سأعود أقدم عاشق متمرد
سأعود أعظم أعظم الثورات
سأعود بالتوراة والإنجيل
والقرآن والتسبيح والصلواتي
سأعود بالأديان ديناً واحداً
خالٍ من الأحقاد والنعرات
ورقصت كالشيطان فوق رفاتي
وتركتني للذاريات تذرني
كحلا لعين الشمس في الفلوات
أتظن أنك قد طمست هويتي
ومحوت تاريخي ومعتقداتي
عبثاً تحاول لا فناء لثائر
أنا كالقيامة ذات يوم آت..
• الشاعر مهذل الصقور أسس من خلال هذه القصيدة قيمة شعرية ستتوارثها الأجيال جيلا بعد آخر، وهل هناك أجمل من قصيدة تخلد صاحبها؟
وللناس وجهتهم، وأنا وجهتي غير
ولكل حي هواية يهتويها
والأيام ممزوج صفاها بتكدير
والله كريم ورحمته مرتجيها
وأنا صبور وقانع بالمقادير
ومتوقع ساعة فرج واحتريها..
• ويمضي في دروب الشعر مقدماً لوحات تجعل من يهوى الأدب يسأل عن هذا اليامي، ينسب أحياناً نتاجه الباذخ لغيره دون أن يفتعل قضية أو يشكو من سرق تعبه.
المال مثل الظل لا مال ثم زال
والإنسان غصن وارثه تحت ظله
• يقدم لنا مهذل الصقور جماله على طبق من شعر في منأى عن أغلفة المجلات أو عناوين الصحف المهتمة بالأدب، كل الأدب.
ما هوب ودّه يلفظ أنفاسه ولا حوله بشر
إمـّا صديق بيـَّحه ولا ولد عم بكـاه
ولاّ عفيفات يطـرّنْ الجيوب من القهر
هذي رمت عنها القناع وذي رمت عنها العباه
على ظهر سفينته يطوي مسافات العمر
مستوحش وحشة نبي الله يونس في دجاه
• يقول أحد المارين على إبداع مهذل: قصيدة «أتظن أنك طمست هويتي» يتداولونها ولا يعرفون قائلها! هي للشاعر السعودي مهذل الصقور.
• أخيراً، هذا مهذل الصقور اليامي، وهذا القليل من شعره، وليكن ختامها مسك.
أنا مثل عيسى عائد وبقوة
من كل عاصفة ألم شتاتي
سأعود أقدم عاشق متمرد
سأعود أعظم أعظم الثورات
سأعود بالتوراة والإنجيل
والقرآن والتسبيح والصلواتي
سأعود بالأديان ديناً واحداً
خالٍ من الأحقاد والنعرات