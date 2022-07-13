على شاشة «سناب» أحد مشاهير بلد خليجي مجاور تباهى الحاج الخليجي بأنه يحج هذا العام للمرة الـ٢٨، بينما كتب حاج سعودي في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أنه يحج للمرة العاشرة خلال ١٠ سنوات أثناء حواره مع حاج عربي أمضى حياته في جمع تكاليف حجته الوحيدة !هؤلاء المتباهون كيف حصلوا على تصاريح الحج المتكررة، ولماذا يتباهون علناً بأنهم يحجون مرات عديدة في الوقت الذي لا يتيح فيه النظام تكرار الحج إلا بعد مرور سنوات محددة بهدف إتاحة الفرصة للراغبين بالحج للمرة الأولى لأداء فريضتهم؟! ولماذا لا يجدون نصحاً كافياً بل وتوبيخاً من أهل العلم والفتوى ؟!بعيداً عن النظام ومسألة مخالفته أو التحايل عليه، ألا يجد هؤلاء المسرفون في أداء الحج أنهم يضيقون على الحجاج ويقتطعون من حصة غيرهم من المسلمين ممن تتوق أنفسهم لنيل فرصة الحج التي لا يحصل عليها الكثيرون في دولهم سوى بالقرعة وقد ينتهي بهم العمر دون أن يفوزوا بها ؟!وكنت كتبت الأسبوع الماضي قصة حاج شاب عليه سمات التدين جاء يزور أخاه في مخيم حملتنا قبل سنوات وفوجئت بأنه يحج متسللا، وعندما قلت له إن هذا مخالف لأمر ولي الأمر وفيه معصية وتضييق على الحجاج، تباهى بأنه يفعل ذلك كل عام وسيواصل فعله ما استطاع إليه سبيلا !باختصار.. أي أجر يرجوه حاج متسلل أو متحايل، وهو يغتصب فرصة حاج آخر أو يعصي ولي الأمر أو يخالف النظام ؟!