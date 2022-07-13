لا أجد حرجاً في تكرار رسائلي الخضراء إلى وزارة الرياضة، فهي المظلة وهي المرجعية لكل مكوناتنا الرياضية!المملكة الشابة قفزت بنا رأياً ورؤية خارج نطاق الخوف من مخاطبة المسؤول بما نعتقد أنه أمر جدير بالاهتمام!الأهلي النادي الكبير هبط وكنت أعتقد أن هذا الهبوط سيكون له ارتداداته داخل وزارة الرياضة!الإدارة التي هبطت بالفريق بكل مكوناته تعيش حالة تخبط ولك يا سمو الوزير في تصريحات ماجد النفيعي في أعقاب الهبوط دليل حي أنه فقد السيطرة على الوضع بسبب فشل هو حجر الزاوية فيه!كنت أتمنى لو صدرت قرارات تصحيحية؛ منها إيفاد لجنة للنادي للوقوف على هذا الانهيار ومن ثم يتم محاسبة من أسقط الأهلي!الجمعية المنتظرة والتي تسمى غير عادية لا أتوسم فيها الخير؛ لأنها كل المشكلة، بمعنى أن توجه هذه الجمعية لا يخدم الكيان، ففيه من تصفيات الحسابات ما يجعلني أطالب بضرورة إعادة النظرفيها!قلعتنا الشامخة انهارت، نعم انهارت، فمن أسقط الفريق اليوم يجدد له، وعبث الإقصاء مستمر؛ إلغاء عقود، وعرض لاعبين للبيع بات العنوان الأبرز للأخبار المتداولة يومياً.أبحث يا وزير الرياضة أين صرفت الملايين؟ وأسأل عن كيف يتم ترشيح الرؤساء والأعضاء في الأهلي؟ وعندها ستصل إلى حقيقة نادي وُزع دمه بين القبائل!من الآن هناك من بدأ يكوّن إدارته، ومن الآن هناك من يلوّح أنه مع فلان ضد!في هذا الظرف الصعب والحساس ادعو عبر هذا المنبر أن تكون هناك لجنة للذهاب إلى الأهلي لترى التعب في أصعب صوره!الأهلي يا سمو الوزير في حالة هشة رثة وإن لم تنقذه من هذا الضياع ستجد كل لاعبيه خارج النادي بمساعدة سماسرة حذرنا منهم، والمقهوي ونوح بداية والبقية التفاوض جاري بينهم وبين سماسرتهم!هذا بعض ما عندي يا وزير الرياضة، والبعض الآخر ننتظره منكم!