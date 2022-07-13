فضلت هنا أن أنقل لك حقيقة جمعية هي من أخذ الأهلي إلى مسار عبثي....!!احتفيت بعودتك لأنني أعرف ماذا يعني الأهلي لك، فأنت ورثت هذا العشق، بل كنت شاهداً على تفاصيل التفاصيل...!الأهلي يا ابن عبدالله الفيصل وصل إلى ما وصل إليه بسبب عبث صغار وابتعاد الكبار...!هبط الأهلي.. يا للهول خبر مفجع إلى الآن لم تفارقني كوابيسه...!!أملك من المعلومات ما يجعلني أطلق على هبوط الأهلي جريمة منظمة يجب أن يعاقب كل مشارك فيها....!اليوم أنت يا سمو الأمير تركي العبدالله الفيصل نعقد عليك آمالاً كثيرة وكبيرة في إعادة صياغة الكثير من الأمور داخل الأهلي ككيان، وعلاقة هذا الكيان بجمعية عمومية قصمت ظهره من خلال خيارات واختيارات تحكمها علاقة شخصية وربما مالية فيها السمسرة تجاوزت حدها الأدنى إلى الحد الأعلى.....!!أثق بأنك قادر على حماية الأهلي من أهلاويين عبثوا به، بل حولوه إلى كرة نار يتقاذفها العشاق دونما يعلمون أنهم سيكتوون بها....!!هبط الأهلي ولا أظن يا ابن عبدالله الفيصل أن الهبوط يكفي، بل أخشى ما أخشاه أن يكون هناك هبوط آخر في ظل ما نراه اليوم....!!ما زلت أحتفظ وأحفظ كلمتك حينما قلت بعد سؤالك من مساعد السحيمي عن الأهلي، فقلت: هل هذا هو الأهلي...؟يا هي كلمة يا سمو الأمير، لكن ما رأيت هو نتاج عبث وأي عبث.....!إصلاح الأهلي يبدأ من كبير افتقدناه، وأرى فيك ذلك الكبير الذي انتظرناه....!!جمعية الأهلي هي أساس المشاكل، وإن أردت التصحيح فعليك بإصلاح الجمعية...!اسأل يا ابن عبدالله الفيصل أحمد عيد عن العابثين، فعنده ستجد الحقيقة.. واسأله عن الملايين المهدرة وستجد عنده أدلة صادمة....!!هبط الأهلي درجة أولى، وما زلت أحلم وأدعو أن يكون هناك قرار...!أخيراً: من خان الأهلي لا بد أن يحاسب..؟