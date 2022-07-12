قبل أن يرمي الأهلاويون تهمهم واتهاماتهم على الآخرين ويحمّلوهم وزر ما حدث للأهلي، يجب أن يهدأوا ويفكروا ويتأملوا الواقع بكثير من التروي عندها ربما يصلون إلى الحقيقة..!من عبث بنادينا العريق هم من داخل الأهلي، ومن تسنموا مراكز قيادية فيه، أما الآخرون فهؤلاء لم يبذروا مئات الملايين في غير موضعها، فمن تعاقد مع اللاعبين والمدربين من الأهلي وباسم الأهلي، ومن حمّل النادي الديون من داخل الأهلي، فلماذا تذهبون إلى خارج النادي والبلا في الداخل..!كنت أحذّر وأطالب وأحياناً أصرخ منبهاً أن الأهلي يُنهب من ثلاث سنوات، ولا أجد من يسمع كلامي..!اليوم هبط الأهلي، فماذا أنتم قائلون يا من ملأتم المساحات ضجيجاً..!من أحضر لاعبين «أبو ريالين» للأهلي وسجلهم بملايين الدولارات على النادي..!الأهلي يا سادة يا كرام، عبث به من الداخل وليس الخارج، من أحضر الأجانب والمدربين هم من باع الأهلي وسرق الأهلي..!نياتغ والنقاز فضيحة تسجل بحبر أسود، وانداو وقبله فلان وفلان وفلان، فضيحة أخرى، المال السايب فيها يعلم الأمانة، ولم أقل غيرها حتى لا أدفع ثمن حقيقة قد تحوّل اتهاماً..!أين وزارة الرياضة من تلك الكوارث؟ لماذا لم تفتح الملفات أو تحوّلها إلى الجهات المعنية..؟!ما يغبن أن أبطال فضيحة الهبوط من وليمة إلى أخرى يتبادلون التحايا وكأن الأمر «عادي»..!جريمة ارتكبت بحق الأهلي يفترض أن يكون عقابها من جنس العمل..!ناس توفيت وأخرى دخلت المشافي وما زالت تحت الرعاية الطبية، ولا حس ولا خبر ممن يهمهم الأمر، وأطالب بإنصاف الأهلي من كل عابث..!جمعية الأهلي يا جماهير الأهلي جزء كبير مما حدث للأهلي، لأن كل عضو يغني على ليلاه..!(2)أتعبني هبوط الأهلي وأتعب كل أهلاوي، لكنني لم أشحذ استمراره من خلال دموع، لأنني أدرك أن البكاء ليس للرجال، أوهكذا علّمنا أجدادنا..!يوماً إن التقيتك سأعلمك ماذا يعني بكاؤك، وماذا يعني شموخي في عز حزني..!ومضة:أخفض تناهيدك على قد سمعك‏واحذر تقول أسباب حزنك لمغليك‏ترى القريب إذا عرف سر دمعك‏ اليا تردى يعرف شلون يبكيك..