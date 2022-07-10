• الهلال يمثل السعادة الدائمة لمشجعيه هكذا تقول الحقيقة أما نقيضها فيكمن في أن الهلال سبب تعاسة لكل من لا يحبه هكذا تقول الأسطورة!• لا شك أن الهلال الذي يعشقة جمهوره حد الثمالة في نظرهم الفارس الذي لا يباريه أحد وهذا حقهم لكن على الجانب الآخر هناك من يرى أن الهلال يحصل على ما لا يحصل عليه غيره وهنا كلام فيه أزمة وتأزيم وأشياء أخرى...!ابن نافل رئيس شاب يخوض التجربة لأول مرة ومع ذلك اكتسح بل حطم كل الأرقام واستحق من خلالها أن يكون الرئيس الذهبي للزعيم حتى يأتي رئيس هلالي آخر يحطم أرقامه...!لكن في الهلال لا يؤمنون أو يعترفون بالألقاب الشخصية ولا يكرسون لها لأن الهلال عندهم فوق الجميع وهنا تكمن خصوصية الزعيم...!من كان يصدق أن الهلال بعد أن وصل فارق النقاط بينه وبين الاتحاد 13 نقطة سيعود من بعيد ويتوج بطلاً للدوري...؟يقول أحد الزملاء لا ينافس الهلال إلا الهلال وما عدا ذلك يظل كلاما في سياق تجميل صورة دوري يقال إنه الأقوى عربياً مع أن بطله واحد والأرقام تعطي تأكيد ذلك...!في الهلال إعلام لا يستطيع إنصاف ناديه إما بسبب قصور معرفي أو مهني وهذه مشكلة...!للأسف أقولها بكل مرارة لا يملك الهلال إعلاما قادرا على إنصاف الهلال ولهذا تجدهم يطاردون النصر والأهلي بكلام فيه من أحرف العلة ما يجعل المتلقي النهم يسأل ويتساءل ما هذا....؟رحم الله الزميل محمد الكثيري مات ومات معه إنصاف الهلال...!كان يكتب شعراً ونثراً ويعزف للزعيم سيمفونية بتهوفن بكلمات لا يشبهها إلا الهلال في مساءات فرحه....!البطل الهلال وكلامهم عن النصر والأهلي وتبني تصريحات خالد البلطان وعناوينهم انهض يا عميد وتغريداتهم تكشف عوارهم ....!!عندكم كل هذه البطولات وتتركون الاستمتاع بها وتذهبون الى مطاردة موسم النصر الصفري وهبوط الاهلي والدفاع عن شطط البلطان إنه الجهل ولا غير الجهل...!أدركت الآن لماذا تم عزل الهلال عن إعلامه وعرفت لماذا لا يثق جمهور الهلال في إعلامه...!في المقابل وفي ظل هذا الغياب الكلي لإعلام الهلال عن مكتسبات الهلال اضطلع جمهوره الهلال بدوره وقدم نفسه كما يقول الكتالوج....!أخيراً؛ بعض الأشخاص ليسوا انطوائيين كما يعتقد الغالبية.. كل ما في الأمر أنهم يختارون الناس الذين يخالطونهم بعناية فائقة.