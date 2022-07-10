وضعت الجمعيات العمومية من أجل أن تكون رافداً مهماً في الأندية، تعين وتعاون من خلال صلاحيات كفلتها لها اللوائح..!إلا أن جمعية الأهلي العمومية ممثلة في أعضائها أخذت مساراً أضر بالنادي ولدي ما أقوله في هذا الصدد!منذ أن تم تفعيل دور الجمعيات العمومية وكل الأندية مستقرة إلا الأهلي..!إدارات تتغير وأخرى تنتظر الدور والسبب أن الأعضاء متنافرين متباغضين يتفقون في المساء ويختلفون في صبيحة اليوم التالي..!ثلاث إدارات جاءت بها الجمعية العمومية للأهلي في ظرف ثلاثة أعوام أو أقل، وواكب كل إدارة صخب عالٍ تضرر منه النادي..!وللأسف أقولها بكل صراحة جمعية الأهلي هي الأساس فيما يحدث بسبب سوء الاختيار من جهة، والتنافر بين الأعضاء من جهة أخرى..!قبل أن تطاردوا وهم هذا شجاع، وهذا مطبّل يجب عليكم تعديل مسار جمعية الأهلي العمومية وإعادة صياغتها بما يخدم النادي..!الآن هبط الأهلي وقبل أن يهبط فعل ما فعله بعض أعضاء الجمعية من فوضى وشكاوى، وفي نهاية الأمر تضرر النادي، أما الأشخاص فأحياء يرزقون..!أصلحوا حال جمعيتكم يا أهلاويون قبل أن تحاكموا الإعلام الذي ينتهي دوره عند خط معين، وإن تجاوزه فهناك من يحاسبه..!(2)فجّر مترجم الأهلي السابق مشاري الغامدي مفأجاة من العيار الثقيل، حينما قال بصوت عالٍ إن ماجد النفيعي وموسى المحياني طلبا منه يقول لدياز خذ هذا المبلغ واضرب أو أعق اللاعب مهند عسيري، ومع أنني لا أكذّب الرواية أو أصدّقها ولا يمكن أتبنى تأكيدها أو نفيها، إلا أنني أطالب بضرورة التحقيق لكشف ملابسات هذا التصريح؛ كون الأمر مرتبطاً بكيان وسمعة كيان، فصورة الأهلي أجمل من أن تشوه من مترجم أوإداري أوإدارة أو لاعب، فهل يفتح هذا الملف من الجهة المعنية للوصول إلى الحقيقة، هذا ما أطالب به..!(3)ودي أنثر فرحي، بل ودي أقول شيئاً في نفسي، لكن المعني بهذا الكلام يرفض أن نكتب قبل اسمه على الأقل مشاعرنا تجاه عودته للأهلي من خلال عضوية هي تفتخر به..!الأمير تركي العبدالله الفيصل أظن بل أعتقد جازماً أن رمزية وفخامة ارتباطه بالأهلي تكفي..!مبروك لنا أنت يا ابن رائد الرياضة وباني أمجاد الأهلي..!