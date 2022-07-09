يرموننا بعض المارة على أحرفنا بكلام فيه ضحك وجد ولعب ونمرر كما لو كنا لم نسمع لكن الزميل عوض القحطاني أثابه الله بدأ يقدم من حين الى آخر هشتاقات الماضي لتنصفني على الأقل أمام من كنت أقتسم معهم ملاحظات نكتبها وأخرى نقولها..!لا بأس أن نختلف لكن بشيء يقبل أما أن يقدموني قرباناً عبر مساحاتهم ويوغلوا في الافتراء فهذا ما حز في نفسي مع أنني لم آتي بربع ما فعلوه...!حبيبنا عوض القحطاني قدم إدانتهم من خلال بحث في تويتر حينما قدم هشتاقاتهم المصنوعة المطالبة بماجد النفيعي رئيساً بل واستمالوا أكثر الأعضاء الذهبيين بقيادة الأمير منصور لصالح التصويت للأستاذ ماجد النفيعي؟!في الوقت الذي كنت أراقب المشهد وأتابع بكل ألم تكتلهم ضد المرشح الآخر زياد اليوسف، وحينما انفض السامر واحتفلوا بماجد النفيعي اكتفيت بتواصل هاتفي معه وباركت له وقلت أنا من هذه اللحظة معك ومع الأهلي!ولم أكن مع ماجد طبّالاً أو مدّاحاً بل كنت صاحب رأي ناقد حاد تجاه العمل الذي يقدم مع فريق القدم وعبر كل المنابر التي أظهر فيها!قلت مما كررت قوله لماجد النفيعي في كل البرامج من قدم لك هاسي ونصحك بمعسكر تونس لا يحبك ولا يحب الأهلي!وما لا تعرفونه ويعرفه ماجد وموسى وبامعوضة أنني كنت على خلاف معلن مع الاثنين بسبب نقدي المباشر لعملهما وتحديداً من الجولة السادسة حينما قلت هاسي ومن معه يدمرون الفريق!قلتها مليون مرة أنا عشت أجمل أيام حياتي مع الأهلي وكبار الأهلي وأعرف أن من يتحكم بمفاصل قرار تنصيب إدارة وتنحية أخرى هي الجمعية العمومية وليس أنا أو أنتم!وأشهد شهادة للتاريخ أن الأمير منصور بن مشعل حينما تواصل معه بعض أعضاء الجمعية قال لهم أي قرار تجمعون عليه أنا معكم وكررها معي أكثر من مرة لكن عاد وتحت إلحاح الجمهور والإعلام، ومنهم من بدأ عوض يقدم حبهم لماجد على طبق الإدانة وحينها أكد الأمير منصور بن مشعل في تصريح نعم طلبني جمهور الأهلي أعطي أصواتي لماجد النفيعي ولبيت رغبتهم!ولهذا من قفزوا من السفينة وانقلبوا على مبادئهم من بدأ الزميل عوض القحطاني يدينهم من تغريداتهم وهشتاقاتهم!ولا أعفي نفسي من بعض الإشادات بماجد وهي إشادات المحفز في الوقت الذي كان أصدقاء الأمس أعداء اليوم يمطروننا بحضارتهم!ومن الآن سجلوها إن بقي ماجد فلن أتغير وإن حضر آخر فسأظل مع الأهلي ولا غير الأهلي..أتحفنا يا عوض بمزيد من هشتاقات (لا نريد إلا ماجد النفيعي يا جمعية الأهلي).أخيراً: كل عام ووالدي الأهلي بخير