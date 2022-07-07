تجلب لنا المواقف والأحداث أناساً لا تملك وأنت تتأمل طرحهم وتسمع كلامهم إلا أن تردد مهرطقون ولن أزيد...!

توظيف أي كلمة في سياق التعاطي معهم جائز فهم لا يفهمون إلا ما يشبه لغتهم...!

ارتقيت كثيراً عن مجاراة ابتذالهم وحاولت أن أنزه نفسي عن زللهم لكن الصبر نفد، ومع ذلك لن أخرج عن ما تربينا عليه في الحياة وفي دروب إعلام؛ تعلمنا فيه من أساتذتنا أن نحترم كلماتنا أمام ابتذالهم..!

هبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى وشكّل هذا الهبوط حالة غير مسبوقة كانت فيها الصدمة أكبر من أن يستوعبها العقل..!

النبلاء والأنقياء والرياضيون الحقيقيون كانوا جزءاً من أحزان الأهلاويين لأنهم يدركون من هو الأهلي؟

إلا أن في الجانب الآخر مهرطقين وقاصري فهم قدموا أنفسهم على هامش تلك الحالة الوطنية الصعبة بشكل ينم عن أنهم من جيل لم يبرح وعيه مقطوعة شعبان عبدالرحيم والمأخوذة من سلم موسيقي براءة الاختراع فيه (ايه.... ايه.... ايه) وفي ركبهم كورال بقيادة مخيمر النشاز عندهم مبدأ!

وعندما أقول حالة وطنية فهنا أتحدث عن واقع فيه كان الأهلي حديث الوطن كل الوطن بل بات هو عنوان تفاصيله صدمة واستغراباً!

أما أنتم يا من اتخذتم من الحدث محطة تندّر وسخرية فموقعكم من الإعراب معروف ولا يمكن أن تبرحوا أماكنكم إلا إذا طارت الزواحف!

ما زلنا كما نحن في انكسارنا شموخ وتبكي قلوبنا وتأبى أعيننا الدموع..

يقول النبيل محمد أبوهداية: النادي الأهلي ركيزة راسخة تاريخياً في خاصرة الحركة الرياضية السعودية. دورينا وفق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 بأن يكون عالمياً. ننتظر تقديم قرار الزيادة للموسم المقبل إلى 20 فريقاً لدوري المحترفين. والأمل بالله ثم بتدخل سمو سيدي ولي العهد حفظه الله..

علّمهم يا أبوهداية أن موقعهم لن يتغير ولن يتبدل فهم دائماً أمام الأهلي يشعرون بالدونية وهذه تجعلنا دوماً لا ننظر لهم إلا بنظرة شامخة كما هو نادينا العملاق..!

ومضة:

شفت الجبل يومه من الريح م مال ؟

‏ هذا شعوري صوب هرج الحثاله

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