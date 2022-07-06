• أحياناً تعجز عن كتابة تعبك وحزنك، لكن ثمة من يكتبه وكأنه أنت.• هنا الأنقياء كتبوا لي من خلال والدي الأهلي وشاركوا المدرج الفخم بكلمات من القلب وتصل القلب، ولا غرابة في ذلك، فهكذا هم الأنقياء.• عبده خال: انشق قلب جدة الليلة وكل الدموع لا ترتق شقا اتسع..هبوط النادي الأهلي كارثة كروية لن تتحملها سجلات التاريخ.• فارس عوض: هنا حدث لا يمكن تجاوزه، لا يمكن استيعابه أو تصديقه، المكان والكيان الكبير، قلعة العشاق والبطولات، الركن الرئيسي في الكرة السعودية، يهبط إلى الدرجة الأولى في واحدة من أحزن لحظات المسابقة، هنا الأهلي كل شيء يمكن أن يجعلك تبكي.• الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل: يوم حزين، هبوط الأهلي جمهوره لا يستحق ومن أوصلوه للهبوط لا يستاهلون الأهلي ولا تاريخه ولا هذا الجمهور.• الإعلامي القطري خالد جاسم: لاعبو الأهلي يخذلون جماهيرهم..هاردلك للجمهور الأهلاوي الجميل.. للأسف صفعة قوية للإهمال والاستهتار بالكيان والجمهور العاشق، وأتمنى الأهلي يرجع قويا ويرضي جماهيره.• فهد المفرج: والله العظيم إني حزين على هبوط الأهلي، نادٍ كبير وعريق،وأنا متأكد أن الأهلي فريق بطل وفريق عنده رجال وسيعود إن شاء الله.• الإعلامي الإماراتي أحمد الحوري: الخبر ليس فوز الهلال بلقب الدوري السعودي،بل الخبر هو هبوط الأهلي، وداعا يا ملكي ستفقدك المسابقة والجماهير والقمم، بلا شك كل جدة حزينة الليلة.• خالد الربيعان: هبوط القيمة السوقية للدوري السعودي بعد هبوط الأهلي حقيقة يدركها القائمون على الرياضة السعودية، لذلك أنا أتحدث من منطلق أرقام وليس عاطفة الأهلي، نعم حصد عمل إدارته ولاعبيه، ولذلك أنا أتحدث عن فقدان ركن من الأركان ويجب تعويض هذا الفقدان.• الممثل ناصر القصبي: ليلة هبوط الأهلي كانت عاصفة علينا، أحداثها غريبة وجدة حزينة على الكبير، وقد وصلنا الخبر ونحن على المسرح، ولكن حظ أوفر لجميع الفرق.• رئيس الطائي تركي الضبعان: من يوم وحنا صغار من أشبال إلى ناشئين ثم شباب وفريق أول، الأهلي ضمن الأربعة الكبار، الأهلي عملاق وما حدث له هو مثل الرجفة اللي بتعيده أقوى، آلمني كثيرا هبوطه.• أخيراً: سيقل عدد خيبات أملك بشكل ملحوظ عندما تتوقف عن الظن بأن الجميع مثاليون.. وأنك إنسان لا يخطئ.. وأن الحياة لابد وأن تسير وفقًا لشروطك.