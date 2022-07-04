• في مراحل مضت لم نكن نجرؤ على إخراج الرسالة، أي رسالة، عن سياقها، بل إن فعلنا لجهل هناك رقيب يصحح مسارنا بقلم أحمر لا يرحم.• أما الآن فقد منحنا قائد المرحلة وعرابها الضوء الأخضر لأن نخاطبه في أي أمر كان.• سيدي، أنقل لك تعب جماهير الأهلي، وأنا واحد منهم، أنقل لك حزنهم على ناديهم العملاق الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى، فمن لحظتها سيدي ونحن في همّ، وأي همّ.• الأهلي سيدي هبط وهبطت معه قلوبنا وتيبس اخضرارها، وتساوى عندنا غرب الوجود ومطلعه.• سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعرف حق المعرفة أنك مشغول بهموم وطننا القارة ومستقبل أجيال أنت قدوتهم، وأعرف بل ومتأكد أن الرياضة السعودية تعيش من خلال دعمك لها حالة نزق غير مسبوق.• وزير الرياضة يا سيدي من الشباب المتحمس والوثاب، واستطاع في فترة بسيطة أن ينقلنا من حال إلى حال، وخطابي اليوم له من خلالك بضرورة إيجاد مخرج لإنقاذ الأهلي الكيان والأهلي التاريخ من هبوط من صنع إدارات الكيان أكبر من قدراتها.• جماهير الأهلي على امتداد الوطن وخارجه في ذهول وفي صدمة مما حصل.• سيدي، لم أستوعب إلى الآن أن الأهلي ذاهب إلى موقع لا يعرفه، بل لم يمر به، لأنه ولد عملاقاً، وأي عملاق يا سيدي.• هي رسالة أحملها إليك وأقدمها لك، ونطمع سيدي في كرمكم لجبر كسر أهلينا وإعادة الحياة لقلوب عشاق نال منها الهبوط.• الأهلي ركن أساسي من أركان الرياضة السعودية ولا يمكن سيدي أن يكتمل البناء إلا به، وغيابه سيترك أثرا بالغا المتضرر منه الرياضة السعودية.• اخترت أن أخاطبك يا سمو ولي العهد لإدراكي التام أن المرحلة بكل تفاصيلها، رياضة وغيرها، مرتبطة بك وبرؤية أنت من وضع أساسها.• الأهلي سيدي الذي أحدثك عنه هو نادي الألف بطولة، والقدم هي روح الكيان ونبضه، وهبوطها يعني انهيار كيان عمره 85 عاما.• كنا نُردد دوما سيدي بأن الأهلي يمرض ولا يموت، ولكن الأهلي أصيب بمرض لا يُرجى برؤه إلا على يديك الكريمتين، اللتين هما البلسم الشافي بعد الله سبحانه.• أدامك الله سيدي وأطال عمرك.• ومضة:الحرف للشاعر عبدالله محمد الجبرتي:يهبط ولكن ما هبط من محبيهفقلوبهم حبه على طول باقيينهض من العثرة ويرجع لماضيهويعيش راقي مثل ما كان راقي.