تعد منصة مساند اليوم المنصة الرسمية والوحيدة للاستقدام في المملكة، وكانت فكرة إنشاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذه المنصة توظيف التقنية في تقدم قطاع استقدام العمالة وربط علاقة المستفيدين ومكاتب الاستقدام في إنجاز طلبات الاستقدام واستخراج التأشيرات بخطوات سهلة وقصيرة، تختصر الوقت والجهد وتحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت مظلة رسمية موثوقة!مكاتب الاستقدام وجدت في استخدام المنصة مزايا كثيرة أبرزها كسر الحدود الجغرافية لموقع المكتب للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين ومشاركة السير الذاتية للعمالة المنزلية، وتوفير الوثائق والتعاقدات والوصول للعقود بضغطة زر، وحفظ المستندات بكل أمان، بالإضافة لحماية الحقوق من خلال العقد الموحد!بينما يجد الراغبون في التعاقد من العمالة المنزلية في المنصة سنداً كبيراً في توفير العروض والمفاضلة من بين أكثر من ألف مكتب استقدام والتعرف على تقييم العملاء لها، واستعراض السير الذاتية للعمالة التي يمكن استقدامها من 14 دولة، وتوقيع العقود ودفع الكلفة بضمانة المنصة، وكل ذلك من خلال شاشة واحدة تختصر لك الوقت والجهد، وتوفر مساحة آمنة للتعاملات التعاقدية والمالية وضمان حقوق جميع الأطراف عند التعاقد وبعده!ولعل أهم ميزة في منصة مساند أنها تجنب التعامل مع المواقع والجهات والمكاتب المشبوهة خاصة مع انتشارها في وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الاقتحامية، حيث ظهرت مؤخراً في وسائل الإعلام العديد من حالات وقصص التعرض للاحتيال والنصب من أشخاص وجهات ومواقع مشبوهة انتحلت صفة منصة مساند، ومكاتب وشركات الاستقدام للوصول إلى الحسابات المصرفية للضحايا وسلب أموالهم!أخيراً من المهم الإشارة هنا إلى ميزة تقييم العملاء لمستوى خدمات المكاتب مما يمنح الآخرين فرصة الاسترشاد للمكاتب الأفضل، كما تحفز المكاتب على تحسين خدماتها!